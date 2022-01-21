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中寮鄉無醫村就醫難 南投醫院駐診病患免於奔波

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院進駐北中寮地區為居民接種新冠疫苗。圖／南投醫院提供
南投醫院進駐北中寮地區為居民接種新冠疫苗。圖／南投醫院提供

南投縣中寮鄉衛生所沒有醫師，南投醫院進駐中寮鄉巡迴醫療，定期為中寮鄉民提供醫療服務。醫療團隊今天帶著白米、棉被及衛生紙等物資前往中寮龍安宮，為居民接種新冠肺炎疫苗及看診，也提供生活物資幫助弱勢民眾。

南投縣幅員遼闊，山區和偏鄉交通不便，有的村落連診所也沒有，無醫村居民就醫困難。中寮鄉慢性疾病及年長病患多，因為公車不多，就醫路途遙遠，有的老人無法自行前往醫院，甚至需子女請假載送到醫院，相當不便。

中寮鄉屬丘陵地形，衛生所在南中寮，北中寮龍安、清水等7村居民就醫更不方便。廖姓老農說，北中寮得到南投市、草屯鎮醫院看病，等公車至少需1個半小時車程，常常一早等著搭公車外出就診，到市區後再走到醫院，看完病再等公車回家，得花上依整天時間。

中寮鄉衛生所主任趙聆惠說，南投醫院2年前派駐醫療團隊定期駐診，讓民眾不用舟車勞頓，在家附近就可以得到醫療照顧，讓居民獲得更方便的醫療服務。

南投醫院醫療團隊今天由腎臟科醫師洪秉鴻帶隊，北中寮龍安宮為居民看診、接種新冠肺炎疫苗， 南投縣警局婦幼志工中隊長楊月娥也提供白米、棉被及衛生紙，委託南投醫院發送給弱勢民眾，確保春節溫暖好過年。

南投醫院院長洪弘昌說，南投醫院身為公立醫院，也肩負照顧弱勢族群責任，結合了社會資源來幫助更多的弱勢民眾。

南投醫院醫療團隊進駐北中寮龍安宮駐診，方便慢性病和長者就近看病。圖／
南投醫院醫療團隊進駐北中寮龍安宮駐診，方便慢性病和長者就近看病。圖／

南投 衛生所 公車

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