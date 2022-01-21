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台中郵局寒冬送暖 為獨居長者宅配愛心年菜

中央社 / 台中21日電

年關將屆，台中郵局攜手財團法人全成社會福利基金會，今天出動3名郵差投入送年菜的行列，將分送台中市9個行政區的獨居長者，最遠到大安區，盼能將社會愛心宅配給獨老。

台中郵局與全成基金會上午在南屯區春社關懷據點舉辦「寒冬送暖－郵差送年菜」關懷獨居長者活動，台中郵局並出動3輛郵務車及3名郵差為獨居長者宅配年菜，還贈送雲農黃金大燕麥片120盒，要將祝福送給獨老溫馨過好年。

全成基金會董事長聶玉美在會中表示，每年農曆春節前，老人家都會詢問何時辦圍爐，社工們也會忙著邀請老人家到社區圍爐聚餐話家常，但去年及今年連續2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，配合中央流行疫情指揮中心的資訊公告，改以送年菜方式，將社區善心者捐贈的年節應景物資送到長輩家中。

響應送年菜活動，台中郵局副局長王月珍表示，1份應景的年菜，陪獨居長輩暖心過年，雖然沒有山珍海味，卻是方便長輩加熱食用、最貼近長輩需要的菜餚，更是滿載著用心與愛心的幸福滋味。

全成基金會連續16年廣邀各界工商團體彙集愛心，為獨居長者和長照家庭提供年菜與民生物資，今年共送出約250份，包括台中郵局、佛光山惠中寺、財團法人台中市玉闕朝仁宮、金磚餐廳、歐客佬精品咖啡、財團法人台中市萬和宮、陳媽媽四季涼補等工商企業團體及個人，攜手為寒冬增添暖意與溫情。

年菜 獨居 郵局

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