首創性侵犯出監無縫接軌 十年零再犯 中市獲SNQ標章

社團法人國家生技醫療產業策進會昨頒發第24屆「SNQ國家品質標章」，台中市衛生局以全國首創「性侵害犯罪加害人社區處遇無縫接軌機制」避免其出監至處遇機構間空窗期再犯罪，獲頒SNQ國家品質標章，由衛生局長曾梓展帶領市府團隊受獎。

曾梓展說，台中市衛生局2011年首創這項無縫接軌機制，性侵犯出監當日透過網絡聯手，由警政單位戒送至機構過程無縫接軌，超前部署全方位守護社區，執行至今超過10年，不斷滾動修正，2018年至2021年執行無縫接軌機制者皆無再犯。市府持續透過此機制守護社區安全，打造安心宜居城市。

衛生局說明，台中市率全國之先，針對監所評估性侵害犯罪加害人再犯風險中高以上者，在出監當日，由警政單位戒送至地檢署及婦幼警察隊登記報到，再接送至指定處遇機構執行2個月個別處遇，避免空窗期發生再犯。透過警政、地檢、矯正機關及社政等網絡單位合作，強化社區監控，達到零再犯的最終目標。