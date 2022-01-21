首創性侵犯出監無縫接軌 十年零再犯 中市獲SNQ標章
社團法人國家生技醫療產業策進會昨頒發第24屆「SNQ國家品質標章」，台中市衛生局以全國首創「性侵害犯罪加害人社區處遇無縫接軌機制」避免其出監至處遇機構間空窗期再犯罪，獲頒SNQ國家品質標章，由衛生局長曾梓展帶領市府團隊受獎。
曾梓展說，台中市衛生局2011年首創這項無縫接軌機制，性侵犯出監當日透過網絡聯手，由警政單位戒送至機構過程無縫接軌，超前部署全方位守護社區，執行至今超過10年，不斷滾動修正，2018年至2021年執行無縫接軌機制者皆無再犯。市府持續透過此機制守護社區安全，打造安心宜居城市。
衛生局說明，台中市率全國之先，針對監所評估性侵害犯罪加害人再犯風險中高以上者，在出監當日，由警政單位戒送至地檢署及婦幼警察隊登記報到，再接送至指定處遇機構執行2個月個別處遇，避免空窗期發生再犯。透過警政、地檢、矯正機關及社政等網絡單位合作，強化社區監控，達到零再犯的最終目標。
衛生局指出，為掌握性侵害加害人於社區中的動態，加害人除需定期至地檢署觀護報到及戶籍所在地警察分局登記報到，市府也持續追蹤加害人執行處遇課程的出席狀況了解其於社區的各種動態，並與網絡單位互通訊息，共同監控社區安全，降低加害人再犯機率，維護社會秩序。
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