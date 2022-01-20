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國內疫情升溫 彰化宣布醫院禁探病

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
國內新冠肺炎疫情升溫，彰化縣衛生局宣布，除了因病人做手術需要家屬親自簽署同意書等情形外，即日起縣內的醫院全面禁止探病，降低感染風險。記者劉明岩／攝影
國內新冠肺炎疫情升溫，彰化縣衛生局宣布，除了因病人做手術需要家屬親自簽署同意書等情形外，即日起縣內的醫院全面禁止探病，降低感染風險。記者劉明岩／攝影

國內新冠肺炎疫情升溫，彰化縣衛生局宣布，除了因病人做手術需要家屬親自簽署同意書等情形外，即日起縣內的醫院全面禁止探病，降低感染風險。

彰化縣府衛生局長葉彥伯指出，外縣市陸續出現疫情個案，桃園市目前看起來有獲得控制，但因新竹縣市也有新的確診病例，高雄市今天也有確診病例傳出，未來還可能會出現小規模的群聚感染，接下來春節假期將屆，人流移動多，因此決定全面禁止探病。

葉彥伯指出，醫院和長照機構都屬於高風險場所，除禁止探病外，接下來也會對長照機構進行管制，會限制探視的人數及時段，民眾也需要接種COVID-19疫苗，才能進入長照機構探視親友。

衛生局也指出，急診、加護病房、安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要或是因病患病情惡化或醫療處置需要，經評估有必要探病且經醫療機構同意者才能探病。

衛生局

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