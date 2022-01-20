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魚池300分公益年菜16家飯店大廚協作 除夕送達弱勢戶

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，今年除夕將讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者，得以同享暖暖的關懷。記者黑中亮／攝影
邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，今年除夕將讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者，得以同享暖暖的關懷。記者黑中亮／攝影

五菜一湯的幸福年菜，出自日月潭各飯店大廚之手，讓邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，寒冬中讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者及村長提報的弱勢戶，得以同享暖暖的關懷，魚池鄉長劉啟帆表示，菜色都是專業大廚的手藝，也代表大家的一分心意，不少在場人士都發出讚嘆說，「在家煮年菜都沒這個豐盛！不知道可不可以加訂。」

適逢福虎新春、吉祥虎年，今年以「福虎生風送幸福」為主軸，五菜一場幸福年菜，菜單有香菇雞湯、臘味飯、五柳枝魚、筍絲爌肉、碧玉筍脆松阪及佛跳牆，交由鄉公所統一分配不具名，將於1月31日除夕當天中午，由鄉長率代表同仁兵分五路，送達各300家弱勢關懷戶家庭，也在寒冬中送上一股暖流。

鄉長劉啟帆表示，過去一年因疫情衝擊，魚池鄉觀光受到極大影響，長達近半年的二級警戒，讓鄉內許多飯店、餐廳都面臨收入銳減，但春節是華人最重要的節日，魚池鄉持續辦理幸福年菜活動，由在地16家飯店餐廳業者熱情響應，各自認養20分固定菜色的年菜，共300分年菜禮盒，除夕當天親手分享給鄉內低收入戶、獨居弱勢長者及村長提報之弱勢戶。

在劉啟帆號召下，日愛覃在地業者包括日月行館、雲品溫泉酒店、涵碧樓、日月潭大飯店、日月潭教師會館、映涵渡假飯店、力麗儷山林會館、日月潭經典大飯店、晶園休閒渡假村、日月潭馥麗溫泉大飯店、田螺屋土雞城、九族文化村、日月潭大淶閣、金井山泉農莊、承億文旅-潭日月、原力生技休閒農場，共16家業者踴躍響應今年幸福年菜活動。

邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，今年除夕將讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者，得以同享暖暖的關懷。記者黑中亮／攝影
邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，今年除夕將讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者，得以同享暖暖的關懷。記者黑中亮／攝影
邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，今年除夕將讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者，得以同享暖暖的關懷。記者黑中亮／攝影
邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，今年除夕將讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者，得以同享暖暖的關懷。記者黑中亮／攝影
邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，今年除夕將讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者，得以同享暖暖的關懷。記者黑中亮／攝影
邁入第11年頭的魚池鄉公益年菜，今年除夕將讓300個鄉內低收入戶、獨居弱勢長者，得以同享暖暖的關懷。記者黑中亮／攝影

日月潭

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