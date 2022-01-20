勤美集團新作PARK2草悟廣場 台中美食新地標
「PARK2草悟廣場」招商，由勤美集團接棒，今天亮相，繼誠品綠園道商場、金典綠園道商場、勤美術館、第六市場、工家美術館、草悟道生活圈最新力作。
副市長令狐榮達表示，整體場域採用大型鋁網牆及大量綠植的庭園造景，提供商場、餐飲及休憩等多元服務，帶出廣場截然不同的公園遊歷感受。
草悟道是公認體現台中悠閒生活感的地方之一，例如爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，成功活絡周邊商業及人潮匯聚。「PARK2草悟廣場」試營運一個月來人潮眾多，深具觀光旅遊口碑。
勤美集團創辦人何明憲指出，此次推出「PARK2 草悟廣場」，結合日常生活體驗與商業發展，希望這座草悟道中軸位置的非典型公園，能以綠植藝術、多國餐飲、風格點心、音樂活動及創意市集等複合元素，帶來嶄新的生活感官體驗，並串起科博館至美術館間草悟道生活圈各館舍店家的共榮共好。
勤美集團指出，投入鉅資改造，邀請禹樂空間設計，與台灣第一家專賣塊根植物品牌「酉5PM TWCAUDEX」共同合作，全場景觀以大型沙漠植物及觀葉植物群貫穿，並在草悟廣場1樓空間植入多家小坪數質感外帶店，招募時下流行的點心飲品進駐。
B1空間更匯集8家異國餐廳、酒吧及戶外選物品牌，品牌大多為首次進軍台中的指標性人氣店家，草悟廣場獨有的下沉式戶外廣場更是絕佳的戶外用餐區，期望打造中台灣美食品牌集散地。
觀旅局表示，還可順遊草悟道周邊觀光景點如科博館、金典綠園道(商場)、勤美誠品綠園道(商場)、綠光計畫、審計新村、大墩文化中心、美術館等，還有鄰近公益路美食商圈、SOGO百貨、模範街隱藏版美食。
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