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迎接2022花在彰化 縣府重鋪兩聯外道路本月完工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉溪林路已鋪好，準備迎接「2022-花在彰化」的賓客。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉溪林路已鋪好，準備迎接「2022-花在彰化」的賓客。記者簡慧珍／攝影

即使Omicron本土疫情連環爆，彰化縣政府將如期舉辦「2022花在彰化」一年一度彰化走春賞花活動，斥資945萬元整修會場溪州公園的兩條聯外道路，本月中旬之前都已完工，另外兩條排水堤岸道路和農路也一併改善。

縣長王惠美今天下午察看溪州鄉4條道路的修復情形，溪州鄉長江淑芬及縣議員李浩誠、黃盛祿、立法委員謝衣鳯與彰化縣議長謝典林服務處秘書李育成、劉淑芳議員服務處主任詹明仁、溪州鄉長江淑芬、溪州鄉民代表會副主席塗明琴，和溪州鄉多名鄉代、村長到場，共同監督道路工程品質。

這次改善的溪州鄉溪林路是「2022花在彰化」會場溪州公園主要聯外道路，溪林路即縣道152線，連接國道1號到省道台1線；溪州鄉長江淑芬說，溪林路常有重車通行，常年輾壓，路面崎嶇不平，經縣政府整修重鋪，較大石礫混合柏油可承受重車高頻率通行。

溪州路改善總長度1041公尺，總經費542萬元，本（1）月18日完成舖設。另一條通往溪州公園的中央路二段和三段道路，也是道路破損，縣政府斥資695萬元，改善1302公尺，也在本月中旬完工。

王惠美等人今天也看了中西路一段576號旁農路、田中路旁排水堤岸道路，這些道路路面老化龜裂破損，部分路段無擋土牆，潮洋一排支線右岸水防道路到中央路2號橋區間中斷沒接通。王惠美說，西畔村中西路一段576號旁農路及榮光村田中路旁排水堤岸道路，縣政府撥款給溪州鄉公所辦理改善工程。

王惠美說，潮洋一排支線水防道路改善工程，2015年至2016年陸續修築護岸，去年（2020）花費2000多萬元繼續整修，這次工程新設水防道路長332公尺，護岸改善10 公尺，工程經費200萬元，道路銜接彰106線，預計2月底發包，5月完工。

中西路一段576號旁農路，預計新設擋土牆約350公尺、路面改善約425公尺，田中路旁排水堤岸道路預計刨除既有路面後鋪設混凝土路面，長度約136公尺，總經費250萬元。

王惠美說，「2022花在彰化」大年初一到大年十三，每天上午9點到下午6點在溪州公園盛大舉辦，有庭園造景、花藝創作、苗木盆栽和藝術表演都免費觀賞，歡迎全國民眾年假期間來彰化走春，入園規定按照中央防疫指引，請民眾配合。

彰化縣政府發包改善溪州鄉中央路，工務處簡報施工內容。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府發包改善溪州鄉中央路，工務處簡報施工內容。記者簡慧珍／攝影

王惠美

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