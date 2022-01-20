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台中大安濱海樂園景觀橋今年3月動工 年底完工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大安濱海樂園景觀橋將動工，市議員吳敏濟今天邀相關單位會勘。圖／中市議員吳敏濟提供
台中大安濱海樂園景觀橋將動工，市議員吳敏濟今天邀相關單位會勘。圖／中市議員吳敏濟提供

台中市大安北汕溪虹橋多年前因鋼構鏽蝕，鑑定為危橋拆除後，地方期待重建，議員吳敏濟提案新建景觀橋，去年成功爭取重建經費5778萬元，他今邀中市府建設局新工處辦理工程說明會，預計今年3月動工，年底完工。

吳敏濟表示，虹橋87年啟用，連結北岸大安濱海樂園及南岸媽祖文化園區，也是濱海自行車道景點，更是北汕居民的記憶連結，縣市合併後他爭取在大安濱海樂園舉辦沙雕音樂季，每年有數十萬遊客造訪。

吳敏濟說，104年音樂季時有數百人站在橋上，他卻發現橋體鏽蝕，部分螺帽爆裂，恐危及遊客安全，即向市府反映，市府請專家鑑定後列為危橋封閉禁止通行，108年拆除。

大安區福德社區發展協會總幹事易錦明表示，大安靠海鹽分高，鋼骨結構的虹橋容易鏽蝕，自從封閉後遊客就越來越少，沙雕音樂季時遊客也只能搭乘接駁車往來南北岸，很不方便，感謝吳敏濟議員幫忙爭取重建，地方已經期盼多年，希望大安區的觀光能恢復往日榮景，甚至更勝以往。

中市建設局新工處副總工程司丁中強表示，吳敏濟議員在105年提案重建，經費去年經議會通過，新景觀橋主橋梁長57公尺，寬6公尺，行人與自行車共用道路，採預力混凝土樑橋，比鋼構更耐蝕，南北兩端設置斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道，工程經費為5778萬元，細部設計已完成，現正進行發包作業，預計3月動工，年底完工。

吳敏濟指出，105年提案興建這座兼具美觀與多功能的新景觀橋，去年底預算通過，今年在動工前邀請建設局辦理工程說明會，希望新橋盡快完工，他建議市府廣納各界建言為橋取個好名，也期待媽祖文化園區的雕像加快腳步完成，串聯現有的大安濱海樂園、露營區、iBike以及濱海自行車道，提振大安濱海的觀光。

自行車 車道 媽祖

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