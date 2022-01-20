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連續16年請弱勢學生吃年夜飯 賴建川勉勿放棄希望

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，昨晚請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯，而且發給弱勢學生們還每人1個800紅包及福袋。圖／台灣陽光婦女協會提供
連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，昨晚請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯，而且發給弱勢學生們還每人1個800紅包及福袋。圖／台灣陽光婦女協會提供

連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，昨晚請台灣陽光婦女協會的弱勢學生和家人吃年夜飯，並發給180名弱勢學生每人1個800紅包及福袋。賴建川勉勵他們「人生最大的懲罰就是放棄希望」，即使在困難環境裡，也不要放棄希望和目標，並要用讀書翻轉人生。

市府參議賴森林和社會局人員代表市長盧秀燕前往表達支持，另包括金弘笙實業公司董事長陳振雄、台中施姓宗親會常務監事施純勇、台中女中前校長呂培川等人也都贊助並出席餐會。

賴建川從事保險業有成，現也是周大觀文教基金會副董事長，他多年前應朋友之邀，請弱勢兒童吃麥當勞過兒童節，會場裡有個小朋友緊緊抱著他說：「謝謝賴叔叔，這是我第1次吃麥當勞！」這份感動讓他當場承諾，願意每年都陪他們吃到長大，今年已連續第16年。

又因為每年請小朋友吃年夜飯的賴姓婦人因事業受挫，沒辦法再請小朋友們吃，賴建川獲悉，5年開始席開25桌，接手請小朋友吃年夜飯，還包括小朋友們的家人，很多朋友都主動捐錢共襄盛舉。

賴建川3年前罹癌動了大刀，但請弱勢家庭吃年夜飯一年都沒有少請，現在健康逐漸恢復，加上疫情使許多家庭更需照顧，年夜飯規模已達36桌。他致詞時感性的說，動癌症手術時醫師告訴他竟沒流什麼血，一切非常順利，讓他感覺只要做好事，上天自有保佑。對於有些朋友主動詢問經費是否足夠，使得年夜飯能如常舉辦，他由衷感謝。

台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓在會中頒給賴建川感謝狀，並說，賴建川每年還沒到兒童節就主動關心孩子們的課照班經費是否充裕，孩子們是否能夠在課照班吃飽，今年還擴大幫助安置機構的失親兒們，他的善行善舉多年來不間斷，也讓所有弱勢家庭感受社會的溫情。

連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，昨晚請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯，而且發給弱勢學生們還每人1個800紅包及福袋。圖／台灣陽光婦女協會提供
連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，昨晚請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯，而且發給弱勢學生們還每人1個800紅包及福袋。圖／台灣陽光婦女協會提供
連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川（右），昨晚請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯，而且發給弱勢學生們還每人1個800紅包及福袋。圖／台灣陽光婦女協會提供
連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川（右），昨晚請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯，而且發給弱勢學生們還每人1個800紅包及福袋。圖／台灣陽光婦女協會提供

麥當勞

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