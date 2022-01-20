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顏清標當鎮瀾宮董事長資格爭議 鎮瀾宮：照規定合法辦理

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮董事長顏清標連日被名嘴和地方人士質疑戶籍不在大甲，資格有問題。圖／聯合報系資料照
大甲鎮瀾宮董事長顏清標連日被名嘴和地方人士質疑戶籍不在大甲，資格有問題。圖／聯合報系資料照

大甲鎮瀾宮董事長顏清標連日被名嘴和地方人士質疑戶籍不在大甲，資格有問題，鎮瀾宮今天打破沈默說明，且強調相關人員可查詢資料的條件，鎮瀾宮說，民國90年修訂捐助章程，第四、六、七、十一、十八、二十二、三十一條，在法人及夫妻財產登記公告系統，都可以公開查詢。

廟方表示，其中當初的第四條依然保有大甲、大安、外埔、后里等鄉鎮長、鄉鎮代表及村里長等當然信徒代表資格，大甲鎮瀾宮的所屬團隊長年協助廟務辦理，且大多數成員居住在信仰祭祀圈內，因此董監事會接受團隊建議，使其能推派人選擔任信徒代表，更能深入了解團隊信徒的意見，也能淡化當年時代的派系觀念。

當初的信徒代表組成，大甲鎮45人、大安鄉24人、外埔鄉23人、后里鄉1人共93人，另有誦經團、執士隊、綉旗隊、莊儀隊、誼子女會等共40人。共133人；但當時在信徒人數上，原有的鄉鎮長、代表及村里長等，依然占有三分之二以上的比例，並沒有可以左右選舉的疑問存在。

廟方指出，民國99年，根據台中縣政府發文府民宗字第0990330289號文，說明第四條指出「本法人捐助章程第4條，信徒代表由下列信奉媽祖人數組成：大甲區、大安區、外埔區、現任里長，其中現任里長為信徒代表部分，核與內政部85年12月24日台內民字第8589060號函釋規定不符，請修正。」當年修訂捐助章程時，才依照規範將相關條文調整修正。

廟方說，大甲鎮瀾宮與大甲、大安、外埔各里的里長，依然有相當緊密的連結，每年的各項活動都需要請求里長協助組織守望相助隊、環保義工隊，甚至是進香期間的點心站等，支援相關活動；每個月的急難救助關懷，也都是請里長協助弱勢家庭送件辦理。

廟方指出，有許多里長，本身也是大甲鎮瀾宮的所屬團隊的一員，例如引領遶境團隊的大鼓陣、沿途分發平安符的令符組，更有里長於進香期間擔任香客服務車的司機，或是協助帶領新參加的信徒，徒步參與遶境，也都義務性的常年擔任志工、義工等，每一位里長都是崇敬媽祖且具有熱心公益的信徒，三區的里長一直以來都是鎮瀾宮的信徒代表，至今不變。

廟方強調，大甲鎮瀾宮的廟務相關，一直以來都依照規定合法辦理。希望外界切勿以訛傳訛，用不實的說法或猜測的論述操縱社會觀感，影響大甲鎮瀾宮的聲譽。

鎮瀾宮今天提出捐助章程公文內容。圖／鎮瀾宮提供
鎮瀾宮今天提出捐助章程公文內容。圖／鎮瀾宮提供

鎮瀾宮 顏清標

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