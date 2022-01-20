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顏家817公保地自行拆除進度八成 豪宅面目全非

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
顏家位在南屯817公保地違建，自行拆除已達八成。圖／市府都發局提供
顏家位在南屯817公保地違建，自行拆除已達八成。圖／市府都發局提供

中二補選結束，但顏家違建風波一直延燒，民進黨指南屯區817公保地的違建拆除緩慢，點名台中市長盧秀燕跟都發局長黃文彬當「薪水小偷」。黃文彬15日開記者會，指違建只拆了一半，市府限期7天拆完。市府今天指出，違建拆除進度達八成，市府持續督促所有人完全拆除。

都市計畫法第42條所規定公共使用設施之用地， 公共設施用地應屬公有，但屬私有土地者，應由政府依法徵收、重劃或區段徵收之。 其於未被徵收之私有公共設施用地，即屬公共設施保留地。

顏家因在未徵收前的公保地蓋部分違建，在選舉期間成為眾失之的。根據法規，顏家違建屬於排拆範圍，本可由市府排定日期再拆除，可能20年也排不到。不過顏寬恒在選舉期間選擇自拆。

都市發展局表示，房屋所有人自行拆除，但拆除時間逾1個月，考量春節將至，為避免造成公安問題，都發局1月14日發文通知須7日內全數拆除完畢，今天拆除進度約80%，都發局將持續督促所有人自行拆除完畢，屆期未完成將依規強制拆除。

另外，外界關心的沙鹿山頂腳黃昏市場違建、沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，都發局均掌握進度待違規事實查核結果以及限期改善狀況。

都發局強調，已興建完成的違章建築物如有公安之虞，按「台中市違建拆除優先順序原則」屬第三軌列管排拆案件將優先處理。

顏家位在南屯817公保地違建，自行拆除已達八成。圖／市府都發局提供
顏家位在南屯817公保地違建，自行拆除已達八成。圖／市府都發局提供

違建 民進黨 顏寬恒 盧秀燕

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