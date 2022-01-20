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怕疫情延燒 中市東山高中、溪南國中寒輔暫停

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
東山高中及附設國中部因學生參加較少，決定不開辦寒假輔導課，成為台中市首間取消寒輔學校。圖／翻攝自台中市立東山高級中學官網
東山高中及附設國中部因學生參加較少，決定不開辦寒假輔導課，成為台中市首間取消寒輔學校。圖／翻攝自台中市立東山高級中學官網

國內疫情持續延燒，中央疫情指揮中心今天表示，國內本土新增13例個案，疑似又新增2條可能傳播鏈。台中市目前尚無本土個案，且台中110學年度各校寒假課業輔導及營隊照常舉行，但教育局今收到東山高中與附設國中部及溪南國中因學生參加較少，決定不開辦寒假輔導課。

台中市教育局表示，目前台中110學年度各校寒假課業輔導及營隊照常舉行，若疫情警戒升級，將滾動修正為停辦或改線上學習，但因學校輔導課非正式課程，依規由學校視家長、學生意願開設並自由參加。

東山高中及附設國中部今天下午在學校官網公告：各位親愛的老師、家長及同學們大家好，因應疫情升溫，這兩天家長同意申請寒假學藝活動退費比率升高，多數班級人數不足開班標準，為提早讓家長妥善規劃學生寒輔作息，依據早上臨時主管會議決議，「本學年寒假學藝活動不開辦」，也請家長們提早為孩子利用寒假規劃學習活動，以利下學期課程學習。

東山高中成為台中市首間宣布取消寒輔學校，隨後溪南國中也跟進，決定不開辦寒假輔導課，教育局尊重學校決定。

寒假 疫情 教育局

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