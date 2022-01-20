影／台開董事長邱于芸聲請假處分 不排除選台中市長

台灣土地開發公司陷入與台中市政府官司之中，台開董事長邱于芸今天下午到台中地院遞狀聲請定暫時狀態假處分，抨擊中市府不當將豐洲二期精密科學園區合約遭市府片面解約。媒體詢問她將戶籍遷到台中市是否要競選市長，她回稱「看我有沒有能力為市民做什麼？還沒有下決心選市長，不排除」。

媒體詢問這個月遷戶籍到台中市，有沒有考慮要選台中市長？台開董事長邱于芸回稱「第一考慮要投票，當然要看我有沒有能力為市民做什麼？能夠幫市民做的機會很多，還要看案子的進行情形，目前還沒有下決心選市長，但不排除」。

媒體又詢問到法院聲請假處分內容為何？邱于芸說「他們（台中市政府）片面把合約解除，但是因為我們在這個地方投入10億元，希望能夠讓這個案子繼續進行，而豐洲在3年內可以完成開發，所有廠商會有合法的工廠」。

邱于芸今天下午3時，在律師陪同下到台中地院遞狀聲請定暫時狀態假處分，以維護豐洲二期續行開發權益，邱強烈抨擊台中市府蠻悍的不當作為，豐洲二期精密科學園區合約遭市府片面解約，已嚴重影響該區廠商進駐期程，基層產業因此停滯，居民生計無以為繼。

邱于芸表示，台開自省政府公股時期即扮演工業區開發角色。全面民營後，仍然維持著為台灣土地開發的基因。台開在台中工業區開發實績有目共睹，台中市府嚴重癱瘓豐洲二期開發進度，罔顧市民權益，明顯將豐洲二期的發展算計於2022年底台中市長選舉。

台中市政府壓迫京城銀行，引發銀行連鎖抽銀根，迫使台開相關員工200個家庭面臨失業危機。更影響台開股價下跌，連帶使股民權益受損。因此，邱聲請定暫時狀態假處分，讓豐洲二期能動起來，為百姓維權。

邱于芸表示，台開公司自53年省營公股創建以來與台灣的經濟發展就密不可分，對大台中的地方產業轉型起飛更是扮演著先行開發的角色，正因為如此才獲得台中市政府胡、林兩位前市長的信任付以豐洲二期精密園區開發案的重責大任，且極為重視的無論是土地取得或是聯外道路開闢均於以最大程度的幫忙，在此也一併感謝他們。

邱于芸說，台開公司自承接以來兢兢業業本於專業勇於負責的積極推動，其中雖然遇到二階環評、法令修改等問題，但台開公司均ㄧㄧ克服戮力完成，期能早日實現科技園區產業進駐豐洲，促進產業升級、創造就業機會、繁榮經濟共創產業、地方、政府三贏的局面。