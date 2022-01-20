台中神岡居民等了20年！民權一街周遭巷道斥資逾2億終開通
台中神岡民權一街周邊巷道不通，民眾通行往來皆不方便，甚至消防、救護車出入皆受到影響，地方里長反映20年，市府終於斥資逾2億元，打通巷道，今天正式啟用。台中市長盧秀燕出席完工典禮時提到，3條道路，大家等了20年，終於完工了，謝謝各界用心促成，造福神岡居民。
台中市神岡區民權一街、文昌街31巷及社口街61巷，過往因有灌溉溝、果林及房屋圍牆阻隔，巷弄間沒有銜接，民眾通行皆須繞路，甚至影響到消防車、救護車進入該社區；社口里長林三永擔心居民安危，向市府反映了20年，希望能打通改善。
盧秀燕表示，這三條道路，總工程預算超過2億元，才遲遲沒有下文。但盧強調「無論如何，一定要將道路問題解決。」於是從前年編列預算，在地議員支持通過，再由時任副市長的立委楊瓊瓔設計相關計畫，終於在去年6月開工，11月完工，感謝各界用心促成這項建設，造福神岡居民。
建設局長陳大田表示，民權一街周邊巷道打通工程總工程長約450公尺、寬8公尺，工程預算2億679萬9,000元(含工程費679萬9,000元、用地及地上物補償費2億元)，打通後，可以提升民眾進出的便利性，強化周邊道路聯繫功能，紓解區域交通車流並消防救災品質。
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