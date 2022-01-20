快訊

疫情燒到高雄！一家三口確診足跡曝 遍布好市多、碼頭、水療館

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

南投燈會主燈、小提燈亮相 縣府加碼再送轎車

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投燈會「平安虎」小提燈相當討喜可愛。記者江良誠／攝影
南投燈會「平安虎」小提燈相當討喜可愛。記者江良誠／攝影

南投縣政府搶春節觀光商機再加碼送轎車，縣長林明溱今天公布2022南投燈會「投光‧福喚山林」主燈「虎哩旺」造型，小提燈「平安虎」逗趣可愛更讓小朋友愛不釋手。林明溱說，今年燈會除安排10大亮點更有看頭，還加碼送出一輛轎車，歡迎各地遊客到南投走春，將轎車開回家。

林明溱說，今年燈會主燈「虎哩旺」以Ｑ版老虎打造，下方裝設可轉動風車，營造福虎生風之姿，象徵轉動福氣帶來好運。副燈邀請知名藝術家王松冠打造「鯉躍龍門」，另外尚有藝術燈區與燈光秀的創新燈區、由南投國中學生繪製的130隻招財虎彩繪公仔區。

新春特演則邀請朱宗慶打擊樂團與九天民俗技藝團，台北愛樂交響樂團以及雲火火舞團演出。另有交響樂組曲結合無人機與煙火，水陸空共演無人機煙火秀，會展中心有南投咖啡與茶葉展售，貓羅溪畔有盛大花海及小火車，水中有SUP立槳體驗，讓南投燈會更精彩有趣。

因為本土疫情日漸嚴峻，燈會將統一出入管制及實名制登記、量體溫及手部消毒等防疫措施，而五倍券「南投玩很大」發票登錄活動，金額已超過5億元，林明溱也當場宣布加碼，將在燈會閉幕時抽出一輛豐田VIOS汽車，歡迎民眾春節到南投走春，把轎車大獎開回家。

南投縣長林明溱宣布加碼，將在南投燈會抽出轎車大獎。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱宣布加碼，將在南投燈會抽出轎車大獎。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱今天公布南投燈會主燈「虎哩旺」，歡迎民眾過年到南投走春。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱今天公布南投燈會主燈「虎哩旺」，歡迎民眾過年到南投走春。記者江良誠／攝影

南投 燈會 林明溱

延伸閱讀

台電、中油補助高雄市 林明溱：國營企業淪執政黨肥羊

相關新聞

南投燈會主燈、小提燈亮相 縣府加碼再送轎車

南投縣政府搶春節觀光商機再加碼送轎車，縣長林明溱今天公布2022南投燈會「投光‧福喚山林」主燈「虎哩旺」造型，小提燈「平...

廢棄泳池成運動天地！台中神岡籃球場、溜冰場正式啟用

台中市神岡區籃球場及溜冰場正式啟用，台中市長盧秀燕今天上午出席啟用典禮。盧提到，過去該場地為神岡游泳池，自2011年停止...

影／草坪頭4千棵櫻花樹正綻放 百花爭豔點綴玉山腳

南投縣信義鄉的草坪頭，以高山烏龍茶著稱，茶園經過20多年的種植櫻花後，4000多棵櫻花樹目前陸續綻放中，加上桃、李、杏花...

年關將近彰化工廠火警接二連三 環團批農地違章惹禍

彰化去年底到今年初工廠火警接二連三，消防員疲於奔命，環團從地目地號比對，去年工廠火警當中有近5成屬於農地違章工廠，環團批...

影／過路財神點5千萬現鈔 彰化市發放敬老金忙翻了

錢來了！彰化市公所從今天（20日）起，針對設籍彰化市的70歲以上老人，每人發放6000元春節敬老禮金，共發放2萬6500...

長照機構、餐廳 彰化下周起防疫管制

春節即將到來，民眾會到長照機構探視長輩或把長輩接回家，也會在餐廳吃團圓飯，因應目前新冠肺炎疫情有升高趨勢，彰化縣政府預定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。