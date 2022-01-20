南投燈會主燈、小提燈亮相 縣府加碼再送轎車

南投縣政府搶春節觀光商機再加碼送轎車，縣長林明溱今天公布2022南投燈會「投光‧福喚山林」主燈「虎哩旺」造型，小提燈「平安虎」逗趣可愛更讓小朋友愛不釋手。林明溱說，今年燈會除安排10大亮點更有看頭，還加碼送出一輛轎車，歡迎各地遊客到南投走春，將轎車開回家。

林明溱說，今年燈會主燈「虎哩旺」以Ｑ版老虎打造，下方裝設可轉動風車，營造福虎生風之姿，象徵轉動福氣帶來好運。副燈邀請知名藝術家王松冠打造「鯉躍龍門」，另外尚有藝術燈區與燈光秀的創新燈區、由南投國中學生繪製的130隻招財虎彩繪公仔區。

新春特演則邀請朱宗慶打擊樂團與九天民俗技藝團，台北愛樂交響樂團以及雲火火舞團演出。另有交響樂組曲結合無人機與煙火，水陸空共演無人機煙火秀，會展中心有南投咖啡與茶葉展售，貓羅溪畔有盛大花海及小火車，水中有SUP立槳體驗，讓南投燈會更精彩有趣。