南投燈會主燈、小提燈亮相 縣府加碼再送轎車
南投縣政府搶春節觀光商機再加碼送轎車，縣長林明溱今天公布2022南投燈會「投光‧福喚山林」主燈「虎哩旺」造型，小提燈「平安虎」逗趣可愛更讓小朋友愛不釋手。林明溱說，今年燈會除安排10大亮點更有看頭，還加碼送出一輛轎車，歡迎各地遊客到南投走春，將轎車開回家。
林明溱說，今年燈會主燈「虎哩旺」以Ｑ版老虎打造，下方裝設可轉動風車，營造福虎生風之姿，象徵轉動福氣帶來好運。副燈邀請知名藝術家王松冠打造「鯉躍龍門」，另外尚有藝術燈區與燈光秀的創新燈區、由南投國中學生繪製的130隻招財虎彩繪公仔區。
新春特演則邀請朱宗慶打擊樂團與九天民俗技藝團，台北愛樂交響樂團以及雲火火舞團演出。另有交響樂組曲結合無人機與煙火，水陸空共演無人機煙火秀，會展中心有南投咖啡與茶葉展售，貓羅溪畔有盛大花海及小火車，水中有SUP立槳體驗，讓南投燈會更精彩有趣。
因為本土疫情日漸嚴峻，燈會將統一出入管制及實名制登記、量體溫及手部消毒等防疫措施，而五倍券「南投玩很大」發票登錄活動，金額已超過5億元，林明溱也當場宣布加碼，將在燈會閉幕時抽出一輛豐田VIOS汽車，歡迎民眾春節到南投走春，把轎車大獎開回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言