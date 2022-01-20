旅遊補助單調沒新意 議員批中市府搶攻國旅慢半拍

國旅正夯，台中市議員江肇國今天表示，相較其他縣市多元旅遊補助方案，台中市僅有安心住宿券補助且開放登錄首日就當機，中市府回應，第一時間掌握，已恢復正常維運。

民進黨籍台中市議員江肇國今天告訴中央社記者表示，深度旅遊體驗電商平台KKday調查統計，2021年國旅熱門縣市，台中市排行第9名。他說，高雄因應先前疫情趨緩，推出長達4個月的冬季團體旅遊補助，車資補助新台幣5000元，再搭配台灣燈會，吸引許多人前往旅遊，屏東縣則推出搭配五倍券的加碼，還有相挺醫護人員的住宿優惠。

江肇國說，市府推出的補助方案僅針對住宿方面，且1萬5000張、價值新台幣1000元的住宿券採抽獎模式，限定平日使用，與其他縣市相較，單調又沒新意；加上住宿登錄系統首日網路就當機，導致民眾操作畫面顯示系統錯誤，市府執行能力令人質疑。

對此，台中市政府觀旅局指出，「享住台中」活動網頁活動起跑日，因瞬間湧入大量民眾參與，同時遭受網路攻擊，目前已恢復正常維運，17至19日累積成功登錄數達7萬8880人次。

觀旅局表示，去年10月及今年1月中旬陸續啟動「創新體驗遊程」與「探索遊程」活動，針對團、散旅客提供到市觀光旅遊的消費誘因，團體旅客來台中專案已下訂達標。

散客部分，規劃「享住台中」活動，結合台中市百家以上安心旅宿業者自提優惠及私房行程介紹，搭配住宿抵用券誘因及中央振興券餘威加持，帶動台中市旅宿業及觀光相關產業平日商機，可望創造3億元以上商機。