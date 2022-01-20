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台灣區文具展台中登場抗疫品夯 業者年後恐漲價

中央社 / 台中20日電

中部地區4年舉辦1次的「台灣區文具展」今天起在台中世貿中心登場，由於正值COVID-19疫情期間，現場除抗疫文具受歡迎外，業者也預告過年後漲價勢在必行。

由台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會及台中世貿中心共同主辦的第17屆「台灣區文具展」今天在台中世貿中心舉行開幕式，從今天起展出到24日，會場邀集近百家國內外參展廠商展出近萬種新一代充滿創意巧思的文具用品。

台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會理事長曾新忠在開幕式致詞時指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，文具產業今年同樣受到供應鏈混亂及通膨影響成本及售價所苦，提升產品末端售價已是勢在必行的痛苦決定。

曾新忠表示，因為疫情，影響原物料與運輸費用大幅飆升，許多業者受到很大壓力，甚至還有進口商因為船期塞車，3個月無法進貨，預期過年後，文具商品也會面臨調漲衝擊，有需要的消費者可以利用過年前採購必要文具。

現場也展示業者巧思創新的抗疫文具，例如業者研發獲得專利的噴霧筆等，噴霧筆不只可以書寫，也可以噴出酒精進行消毒。

為了落實防疫，主辦單位與參展廠商要求參觀民眾須佩戴口罩、測量體溫及酒精消毒。另外，展出期間每日入場前500名民眾可以免費獲贈抗疫文具，每日前1200名親子同行可獲得實用1份文具。

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