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廢棄泳池成運動天地！台中神岡籃球場、溜冰場正式啟用

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
盧秀燕表示，當時圳福里長王鴻福與市議員羅永珍見狀，便向市府爭取改善，計畫將游泳池填平，改建成為籃球場及溜冰場，希望為地方社區營造友善的運動環境。記者劉柏均／攝影
盧秀燕表示，當時圳福里長王鴻福與市議員羅永珍見狀，便向市府爭取改善，計畫將游泳池填平，改建成為籃球場及溜冰場，希望為地方社區營造友善的運動環境。記者劉柏均／攝影

台中市神岡區籃球場及溜冰場正式啟用，台中市長盧秀燕今天上午出席啟用典禮。盧提到，過去該場地為神岡游泳池，自2011年停止營運後，屢次委外營運卻招標未果，在市議員羅永珍的提議下，斥資840萬元整建，改為籃球場及溜冰場，為社區打造優質的運動環境。

台中市神岡游泳池於1995年興建，但在2011年停止營運，後續因發包不成，無法委外營運，這塊區域便成了地方治安死角，甚至遭不肖業者隨意傾倒廢棄物，造成環境髒亂。

盧秀燕表示，當時圳福里長王鴻福與市議員羅永珍見狀，便向市府爭取改善，計畫將游泳池填平，改建成為籃球場及溜冰場，斥資840萬，於去年3月動工，今天終於正式啟用，希望為地方社區營造友善的運動環境。

運動局長李昱叡表示，新社籃球場為單柱式籃球架，舖面採用PU富有彈性，大幅降低打球跳躍動作反作用力的衝擊；溜冰場使用磨石子地坪，美觀易清潔，與鄰近三角公園落羽松美景相互融合，提供市民優質豐富的運動生活。

此區域原為神岡游泳池，停運後成為地方治安死角，地方民代向市府爭取改建，成為籃球場及溜冰場。圖／台中市政府提供
此區域原為神岡游泳池，停運後成為地方治安死角，地方民代向市府爭取改建，成為籃球場及溜冰場。圖／台中市政府提供

台中市 盧秀燕 社區營造

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