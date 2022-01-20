聽新聞
test
0:00 / 0:00
廢棄泳池成運動天地！台中神岡籃球場、溜冰場正式啟用
台中市神岡區籃球場及溜冰場正式啟用，台中市長盧秀燕今天上午出席啟用典禮。盧提到，過去該場地為神岡游泳池，自2011年停止營運後，屢次委外營運卻招標未果，在市議員羅永珍的提議下，斥資840萬元整建，改為籃球場及溜冰場，為社區打造優質的運動環境。
台中市神岡游泳池於1995年興建，但在2011年停止營運，後續因發包不成，無法委外營運，這塊區域便成了地方治安死角，甚至遭不肖業者隨意傾倒廢棄物，造成環境髒亂。
盧秀燕表示，當時圳福里長王鴻福與市議員羅永珍見狀，便向市府爭取改善，計畫將游泳池填平，改建成為籃球場及溜冰場，斥資840萬，於去年3月動工，今天終於正式啟用，希望為地方社區營造友善的運動環境。
運動局長李昱叡表示，新社籃球場為單柱式籃球架，舖面採用PU富有彈性，大幅降低打球跳躍動作反作用力的衝擊；溜冰場使用磨石子地坪，美觀易清潔，與鄰近三角公園落羽松美景相互融合，提供市民優質豐富的運動生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言