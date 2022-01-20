廢棄泳池成運動天地！台中神岡籃球場、溜冰場正式啟用

台中市神岡區籃球場及溜冰場正式啟用，台中市長盧秀燕今天上午出席啟用典禮。盧提到，過去該場地為神岡游泳池，自2011年停止營運後，屢次委外營運卻招標未果，在市議員羅永珍的提議下，斥資840萬元整建，改為籃球場及溜冰場，為社區打造優質的運動環境。

台中市神岡游泳池於1995年興建，但在2011年停止營運，後續因發包不成，無法委外營運，這塊區域便成了地方治安死角，甚至遭不肖業者隨意傾倒廢棄物，造成環境髒亂。

盧秀燕表示，當時圳福里長王鴻福與市議員羅永珍見狀，便向市府爭取改善，計畫將游泳池填平，改建成為籃球場及溜冰場，斥資840萬，於去年3月動工，今天終於正式啟用，希望為地方社區營造友善的運動環境。