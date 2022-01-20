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南投市藍田重劃區閒置長草 縣府闢建大型停車場

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市藍田重劃區縣府闢建大型停車場，預計3月13日完工，增加市區停車空間。記者江良誠／攝影
南投市藍田重劃區縣府闢建大型停車場，預計3月13日完工，增加市區停車空間。記者江良誠／攝影

南投市藍田街重劃區面積1.3公頃，位在精華地段，南投縣政府原規畫興建國際級文化中心，但考量腹地太小，且需中央補助經費計畫暫停。重劃區閒置數月長草引起民眾批評，縣府最近動工興建臨時停車場，配合7月路邊停車收費上路，改善市區交通，至於重劃區則規畫做為青年宅第二期基地。

南投市藍田重劃區臨近南投高中、南投警分局，由於位在市區，目前每坪土地市價高達30多萬元，加上基地完整、道路規畫也已完成，如何規畫使用，引起外界關注。

南投縣政府原本認為，縣立文化中心已經40年，建物老舊下雨還會漏水，縣府計畫在重劃區新建國際級的文化中心，使用土地面積1500坪。但經過討論，縣長林明溱認為，重劃區興建文化中心後，腹地面積有限，加上交通停車問題，興建國際級文化中心空間不足，且經費需要中央補助，中央如不支持，縣府難以負擔興建經費，文化中心計畫喊停。

重劃區完成規畫未開發，空地閒置長出雜草，民眾批評未能活化使用。縣府決定將重劃區暫作為停車場使用，最近動工整修地面，規畫1500坪停車場，預計3月13日完工，可停放110輛汽車，將委外經營，增加市區停車空間。

陳姓上班族說，南投是全省唯一未實施路邊停車收費縣市，南投市停車空間有限，路邊停車格長期被私人占用，想要購物、看病一位難求，縣政府已經通過今年7月實施路邊停車收費，現在市區增加大型停車場，增加許多停車空間，希望雙管齊下，能落實使用者付費精神，也改善南投市區交通和停車秩序。

藍田重劃區位在南投市精華區，完成土地規畫後未開發，部分空地長雜草，影響市容景觀。記者江良誠／攝影
藍田重劃區位在南投市精華區，完成土地規畫後未開發，部分空地長雜草，影響市容景觀。記者江良誠／攝影

南投 重劃區 停車場

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