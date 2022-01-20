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影／草坪頭4千棵櫻花樹正綻放 百花爭豔點綴玉山腳
南投縣信義鄉的草坪頭，以高山烏龍茶著稱，茶園經過20多年的種植櫻花後，4000多棵櫻花樹目前陸續綻放中，加上桃、李、杏花穿插其間，已成為玉山腳下的賞花景點，今年因為氣候的關係，櫻花季是從1月20日開始到2月底，遊客漫步於小徑中，欣賞茶山上桃李爭豔，是新中橫公路上「一年一會」的賞花好去處。
信義鄉長全志堅說，草坪頭玉山茶園面積約50公頃寬廣，過去為提升茶園觀光價值，特在園區內遍植櫻花、桃李數千顆；每至繁花盛開時節，滿山的台灣原生種緋寒櫻，以及各種不同種類的櫻桃李花，成就景致優美的觀光茶區，目前花況提早盛開以山櫻花為主，預估所有花季將在農曆春節時，達到綻放的最高峰，未來陸續還有富士櫻、吉野櫻、八重櫻及桃、李、杏花都會依次開花。
遊客賞完櫻花美景後也可以順道到附近的神木村看看近千年的巨樟神木（全台最古老樟樹）或東埔泡美湯暖暖身體，想要更深入瞭解原住民布農文化的遊客，也可以到望鄉部落，沿途及部落街道的櫻花搭配部落小徑內有傳統布農故事及以往族人生活的圖騰，也是超好拍網美打卡景點。
部落的誠實商店也是一大特色，不妨買個幾把當地最新鮮的彩椒、高麗菜等作物，回程的路上更可以順道梅子夢工廠可採買信義鄉特色梅子相關農特產品或伴手禮。
全志堅指出，今年櫻花季期間將酌收每人100元停車清潔費，為改善每年賞櫻期間的交通壅塞問題，今年仍持續交通控管，於愛玉橋旁設置大型臨時免費停車場，遊客得搭乘免費接駁車至園區入口處，甲乙類大型車輛一律停放於臨時免費停車場，小型車車輛得直接開入園區私人收費停車場，園區內停車場車位已滿時，一律停放於愛玉橋旁臨時免費停車場。
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