年關將近彰化工廠火警接二連三 環團批農地違章惹禍

彰化去年底到今年初工廠火警接二連三，消防員疲於奔命，環團從地目地號比對，去年工廠火警當中有近5成屬於農地違章工廠，環團批彰化縣府對於查處違章工廠全台墊底，應將納管的5億元輔導金拿來擴編查處人力；彰化縣府指出，今年從未登工廠輔導金的收入中提撥1億1千多萬元作為水域水質改善工程。

彰化環保聯盟、地球公民基金會與消防員工作權益促進會今天到彰化縣府廣場抗議，高舉布條「彰化違章工廠不拆，縣長放任工廠火災」，彰化環盟總幹事施月英表示，根據彰化縣去年度消防局資料57筆工廠火災事故地點比對，有高達49%確定是違章農地工廠，若加上10%疑似農地工廠則，農地工廠的火災事故可能高達59%，其中人口密集的彰化市有11筆最多。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇也表示，去年彰化縣有將近一半的工廠火警屬於農地違章工廠，這樣的環境消防栓不足、道路狹窄不利救災。內政部也曾在消防員火場搶救殉職的調查報告中清楚列出，國家未妥善處置違章工廠是造成人員殉職的因素，王惠美縣長應面對違章工廠不斷增生造成公安風險。

彰化縣去年12月芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙密布、嗆鼻，消防局派出70多名消防員搶救，花壇也有一家飼料袋工廠起火，廠房全面燃燒搶救到隔天。彰化縣消防局指出，火災不挑對象，不論是哪種類型的火災或公安意外都不樂見，110年12月彰化發生較大型農地工廠火災共3件（芬園鄉1件、花壇鄉2件），起火原因分別為員工疏於靜電防範導致去漬油燃燒、作業操作不當，及年關將近工廠趕工導致機台電線短路起火燃燒等。