影／過路財神點5千萬現鈔 彰化市發放敬老金忙翻了
錢來了！彰化市公所從今天（20日）起，針對設籍彰化市的70歲以上老人，每人發放6000元春節敬老禮金，共發放2萬6500人，金額高達1億5900萬元，其中約1億元用匯款，其餘5000萬元以現金發放，今天一大早由台銀運抵介壽藝文館點鈔後，隨即由70多名警力護鈔運往各里同步發放。
今天上午7時40分許，台銀運鈔車由警車前導下，運抵介壽藝文館，除5095萬2000元現鈔外，並帶了兩台點鈔機，會場已有許多里幹事及志工等著領款，先當場用點鈔機點鈔，再由點鈔人員用手工數鈔，然後每包6000裝進紅包袋。
由於福利到今年已經25年了，大家都是熟手，很快就緒，其中不少是有這項福利就參加點鈔，從青絲到白髮，就在當「過路財神」。里幹事廖繼賢說，這項福利是從前市長葉滿盈開始，他就在當「過路財神」，至今已20多年了，只要領到錢老人家高興，他也就跟著高興。
同樣數了20多年鈔的里幹事賴錦琅則說，「當過路財神，就怕數錯錢，會令人心驚膽跳。」他說，曾經數錯二、三次，賠了500、1000及2000都有。
由於彰化市有73個里，各里都設有發放地點，里幹事或志工領到錢後，都要由一名員警保護送達，並在場戒護，動用警力很可觀。
不過，相對於以往，這一、兩年來，老人家逐漸使用匯款，今年只剩三分之一領現金，也就是約5000萬。市長林世賢說，基於安全，「財不露白」，還可減少警力派遣，提高行政效率，因此市公所才積極鼓勵採匯款方式。但是，很多老人家覺得看到白花花的鈔票會比較有感，才會堅持領現金。
這項全台最優渥的老人福利已經連續25年，至少已發了20億元，尤其今年是龍年，老人口較高，增加了1600多萬元，林世賢說，這對市庫是很沉重的負擔，但市公所招商有成，包括彰化市第二停車場BOT案，市公所引進中友百貨前來投資，每年要給市公所5000萬元權利金，此外，市公所開闢的戶羽機關園區每年可收租60萬租金，還可促進周邊消費，帶進稅收，因此這項福利會持續下去。
市公所表示，今年春節敬老禮金將從1月20日起，在各里辦公處或各里指定地點發放，凡年滿70歲（民國41年以前）在彰化市設籍6年以上長者，且戶籍未遷出者，都可領取6000元及長壽麵線一份，可採現金及轉帳兩種方式領取。
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