彰化縣防疫旅館全滿 醫療團隊進駐採檢防破口

彰化縣府今天表示，全縣已連續152天沒有新增COVID-19本土病患，而彰化縣內20家防疫旅館從1月15日至今住房率100%，採檢作業由醫療團隊進駐負責，防止疫情破口。

彰縣府發布新聞稿指出，今天是彰化縣連續第152天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，目前全縣累積確診人數271人，居家隔離中人數9人，累計居家隔離人數3353人。

彰化縣衛生局指出，縣內20家防疫旅館從1月15日至今住房率100%，每天入住旅客約有150人到200人，為防堵疫情破口，旅客採檢作業全由醫療團隊進駐，隔離者不會離開旅館半步。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者電話訪問時指出，由於北部疫情不斷變化，衛生局也滾動修正農曆春節防疫措施，預計下週公布防疫管制措施細節。

葉彥伯說，春節防疫重點放在長照機構及餐廳等高風險場所；在長照機構方面，有外縣市民眾會前往長照機構探視長輩，或是把長輩接回家團聚，衛生局將針對長照機構訂出春節期間的管制措施，像是民眾需接種疫苗才能進入機構探視長輩。

葉彥伯指出，除長照機構外，民眾也習慣農曆春節時在餐廳吃團圓飯聚餐，衛生局除要求餐廳落實實名制外，不管是正職或兼職的餐廳工作人員，也要出示接種COVID-19疫苗證明，衛生局也計畫發放快篩試劑給餐廳員工，提醒員工只要身體出現不適就做快篩，降低染疫風險。

彰縣環保局也發布新聞稿指出，因應農曆春節連續假期，返鄉及出遊人潮增多，環保局為落實防疫，已準備高濃度漂白水分送給各鄉鎮市公所，請公所針對人潮頻繁出入的公共區域，包括觀光景點、大型營業場所及交通場站等周邊戶外公共區域，加強消毒工作。