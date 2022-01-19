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監察院開記者會糾正南投縣 縣府：針對個案不尋常

聯合報 / 記者黑中亮江良誠／南投即時報導
竹山鎮公所針對7號道路去年動工，引發居民抗議，監察院並在今天下午糾正鎮公所和南投縣政府。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮公所針對7號道路去年動工，引發居民抗議，監察院並在今天下午糾正鎮公所和南投縣政府。圖／竹山鎮公所提供

竹山鎮公所指出，7號道路案一切依法行政，1981年開始變更都市計畫後，已經延宕40年，前年12月近800人聯署陳情書，再度被搬上檯面，原定去年8月10日施工作業，但接到監察院命令後，迄今都是處於停工狀態。

南投縣副縣長陳正昇說，類似竹山七號道路徵收爭議，各縣市都有，因為案件時間長達數十年，支持反對者都有，爭議相當難解。類似案件過去監察委員調查後，會讓地方政府有時間協調雙方意見，現在監察院卻針對個案開記者會並做成協議，地方能不能配合執行？縣府也認為，監察院今天作法很不尋常。

竹山鎮公所表示，7號計畫道路是竹山鎮都市計畫區道路，北起竹山路，南迄加正二巷，路寬12公尺，全長796公尺，40年前已敲定開闢，只因路線爭議不斷，迄今仍未動工，贊成派希望早日開工，而反對派提出要更改路線的建議，2014年內政部也針對「7號道路變更案」回應，原則上同意，但提出需符合3點條件前提。

內政部審查建議「3但書」，該道路要變更路線，除地主已領取的補償費須繳回外，新路線範圍緊鄰河川，南投縣政府須出相關證明文件，確認變更後不影響河川水利整治計畫，與危及沿岸居民生命財產安全，並將因應對策納入計畫書，但贊成與反對兩造雙方對建築路線的變更有爭議，公所雖多次努力協調，至今也無法完成但書要求。

鎮長陳東睦指出，民眾的意見表達給予尊重，但雙方的訴求公所仍需「依法行政」，也希望大家能靜下心來，好好溝通，讓事件能圓滿落幕。

竹山鎮公所針對7號道路去年動工，引發居民抗議，監察院並在今天下午糾正鎮公所和南投縣政府。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮公所針對7號道路去年動工，引發居民抗議，監察院並在今天下午糾正鎮公所和南投縣政府。圖／竹山鎮公所提供

監察院 南投 內政部

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