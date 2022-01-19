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影／不受疫情影！遊客上杉林溪觀賞保育水杉蕭瑟美

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投杉林溪即使櫻花及變葉木水杉樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外「冬季戀歌」的場景。記者黑中亮／攝影
南投杉林溪即使櫻花及變葉木水杉樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外「冬季戀歌」的場景。記者黑中亮／攝影

疫情持續升溫，開放出國旅遊的日子依然遙遙無期，但國內旅遊反而因此受惠，南投縣多處景點每到假日仍住宿一房難求，而杉林溪森林遊樂區以櫻花樹及水衫聞名，每年盛開時風景相當優美，都會吸引大量遊客到訪，即使櫻花及變葉木水杉的樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外冬季戀歌場景，頗有偽出國的美麗錯覺。

杉林溪森林生態園區位於中海拔，平時氣溫舒適宜人，一年四季也有不同的花季以及原始的森林景致，是中部人的避暑聖地之一，不僅是國內最早紅葉的景點，也是四季花朵盛開的好去處，最特別是是園內有一片稀有的600多棵水杉林，素有植物王國「活化石」、「天下第一杉」之稱，每年秋天轉變為金黃色，有淺黃、深黃，宛如藝術家的調色盤，尤其是在陽光的照耀下，更顯得耀眼，冬季雖滿是落葉，但蕭瑟般的美景，有如韓劇「冬季戀歌」一般。

園區並表示，水杉在60年前曾被植物界認為是滅絕樹種，至今仍是植物學家從事研究的寶物，其外觀是與落羽松有點相似的羽狀排列的小葉，但水杉的線形葉和側枝都是對生，而落羽松的葉子在脫落性側枝上互生，這是極易分辨的一項不同點，遊客來訪時，並不感覺可惜，反而覺得很美，爭相走告下也吸引許多遊客前來朝聖。

南投杉林溪即使櫻花及變葉木水杉樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外「冬季戀歌」的場景。記者黑中亮／攝影
南投杉林溪即使櫻花及變葉木水杉樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外「冬季戀歌」的場景。記者黑中亮／攝影
南投杉林溪即使櫻花及變葉木水杉樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外「冬季戀歌」的場景。記者黑中亮／攝影
南投杉林溪即使櫻花及變葉木水杉樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外「冬季戀歌」的場景。記者黑中亮／攝影
南投杉林溪即使櫻花及變葉木水杉樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外「冬季戀歌」的場景。記者黑中亮／攝影
南投杉林溪即使櫻花及變葉木水杉樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外「冬季戀歌」的場景。記者黑中亮／攝影

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