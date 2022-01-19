影／不受疫情影！遊客上杉林溪觀賞保育水杉蕭瑟美

疫情持續升溫，開放出國旅遊的日子依然遙遙無期，但國內旅遊反而因此受惠，南投縣多處景點每到假日仍住宿一房難求，而杉林溪森林遊樂區以櫻花樹及水衫聞名，每年盛開時風景相當優美，都會吸引大量遊客到訪，即使櫻花及變葉木水杉的樹葉已掉光，遊客卻意外發現置身於國外冬季戀歌場景，頗有偽出國的美麗錯覺。

杉林溪森林生態園區位於中海拔，平時氣溫舒適宜人，一年四季也有不同的花季以及原始的森林景致，是中部人的避暑聖地之一，不僅是國內最早紅葉的景點，也是四季花朵盛開的好去處，最特別是是園內有一片稀有的600多棵水杉林，素有植物王國「活化石」、「天下第一杉」之稱，每年秋天轉變為金黃色，有淺黃、深黃，宛如藝術家的調色盤，尤其是在陽光的照耀下，更顯得耀眼，冬季雖滿是落葉，但蕭瑟般的美景，有如韓劇「冬季戀歌」一般。