台中天津路年貨大街開幕 盧秀燕抽金虎不忘秀政績

台中市天津路服飾商圈今起至30日舉辦「服服昇豐過好年」年貨大街活動，市長盧秀燕參加開幕並抽出價值1萬5千元的純金小老虎送給幸運市民。她也不忘宣傳自己的政績，說「防疫做得好、大家拚經濟」，而且這3年空汙比以往已大幅改善，台中市因為沒有疫情，大家可以放心的逛街、採購。

盧秀燕要大家抬頭看看天空，並說，這3年空汙的PM2.5降了3成。她說，今天的開幕日子不是她選的，大家可以看看天空、抽查一下；她遞上麥克風問身邊的賴興里長盧冬松有沒有比較進步？賴馬上點頭回說：「進步！」。盧秀燕說，會繼續努力，讓台中市有好風景、好空氣、做好防疫、好經濟，大家一起努力。

盧秀燕稱讚天津商圈除了是台中市知名的服飾商圈，也已成為全台知名的年貨大街，成為市民採購年貨的去處，而這都得感謝天津路服飾商圈管理委員會吳永芳和管委會的成員們的努力。她還稱讚前主委盧冬松喊出「穿在天津、吃在北平」的口號，點出台中市這兩條路的特色，讓商圈得以發展的愈來愈好。

吳永芳說，活動期間只要持200元5倍振興券前往，就可以兌換成400元「天津加倍消費券」，總額度10萬元。在商圈店家消費300元會獲得1張摸彩券，有機會抽到Gogoro機車、 iPhone手機、5000元購衣券3份及1000元購衣券168名等好禮。23日還舉辦歲末慶典，發出888個新春「萬得虎紅包」，歡迎大家去逛年貨大街。