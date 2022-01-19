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台南宣導消防不單調 連動式住警器模型屋吸睛
台南市消防局安定消防隊今在安定國小辦理防火宣導，有別傳統海報解說，隊員自製很夯的新型「連動式住警器模型屋」，模擬某層樓發生火災，該樓層住警器作動時連動其他樓層住警器作動，採用實際模型屋科學方式實作，宣導效果更勝以往。
年關近，各消防分隊忙宣導，鑑於傳統宣導窠臼難吸引，消防隊員挖空心思，安定消防分隊隊員，除自製新型「連動式住警器模型屋」供師生體驗，還設計「消防知識王，等你來挑戰!」闖關活動，題目以防火防災知識為主，採二選一淘汰賽機制，以機智問答讓學生選擇，並公布正確答案，最後選出本屆「消防知識王」，活動師生與消防員互動熱絡也累積更寶貴防災知識。
安定消防分隊長黃珮婷也提醒，近日溫差變化大，居家應注意通風防範一氧化碳中毒、購買瓦斯請簽訂定型化契約，另年節將近，請選購合格認可爆竹施放，讓防火防災知識落實生活中。
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