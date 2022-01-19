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南投旅宿未出現春節退訂潮 業者憂疫情忐忑不安
國內新冠疫情升溫，已有縣市出現春節住宿退訂潮。南投縣觀光處長陳志賢說，縣內旅宿未傳出春節退房消息，縣府和旅宿業嚴陣以待，加強旅宿員工施打第三劑疫苗和安心民宿，確保春節遊客和旅宿業員工安全。
南投縣旅館公會理事長李吉田說，北部新型變種疫情嚴重，南投縣春節住宿率平均已達9成，並沒有大規模退訂。他研判，主要是因為南投縣幅員廣大，大多屬於戶外寬闊景點，不像都會區人潮擠在室內空間，且前面幾波群聚案例，南投縣都沒有確診者足跡，讓遊客較安心。
南投縣清境地區民宿業者去年疫情最高峰時期，暫停營業避免出現破口。林姓民宿業者說，好不容易迎來這兩年旅遊旺季，偏偏新型變種Omicron病毒攪局。這次春節連假住宿幾乎客滿，但北部疫情擴散，也讓他心中忐忑不安，畢竟民宿都是家庭式經營，住宿旅客傳染疫情，也威脅全家人健康，但旅宿業不能挑客人，只能加強消毒防疫，全力備戰。
南投縣政府也針對全縣旅宿業者加強疫苗接種，陳志賢說，全縣大多數旅宿業員工都已經施打第二劑疫苗，同時也造冊接種第三劑，但因大多數員工第二劑接種時間較短，符合打第三劑員工人數不多。
陳志賢說，縣府鼓勵旅宿業者提升防疫能力，推出安心旅宿認證，全縣已有350家旅宿業者取得認證，業者強化防疫作為自律，也希望保護遊客和員工安全，避免疫情在春節旅遊擴散。
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