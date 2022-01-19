台中今公布春節疏運措施 公路客運五大優惠「五虎生風」

公路總局台中區監理所長魏武盛今天公布台中地區春節疏運優惠措施。本月28日至2月6日，搭乘公路客運多項優惠「五虎生風」，包括國道客運票價優惠、在地客運轉乘優惠、指定44條「台灣好行」持電子票證半價優惠，要到東部遊玩的旅客享有在地有腳租賃優惠，以及東部加碼優惠，讓遊客今年春節返鄉、出遊減少荷包支出、盡興出遊。

魏武盛提醒民眾，因應國內疫情嚴峻，旅客進入客運場站、乘車請全程戴口罩，進入客運場站採實聯制登記，並配合量測體溫，體溫超過攝氏37.5度者不提供乘車服務，可免費退票。

魏武盛說明，今年的春節疏運優惠措施，凡搭乘交通部核定路線86條國道客運路線即享有平日優惠價或原票價85折優惠票價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運轉乘在地客運旅客，持有效電子票證卡片，享一段票(或基本里程)免費優惠；另搭乘「台灣好行」路線，持電子票證皆享有「半價」優惠。

魏武盛指出，針對前往東部遊玩的旅客，享有持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買「台灣好行」體驗套票，或於當地合法旅宿住宿，可享客運來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠；以及花東地區「在地有腳」租賃優惠，租車後最高享回程客運折200元優惠。上述兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。(詳情可至公路總局網站查詢)

魏武盛建議，中部特色景點日月潭、溪頭、鹿港，民眾可使用中部「台灣好行」路線(日月潭線、溪頭線、鹿港祈福線、車埕線、清境線、東埔線、清水岩、彰南等8線)串聯各景點及享受半價優惠；相關資訊可至公路汽車客運資訊網站http://www.taiwanbus.tw/或手機下載iBus APP。