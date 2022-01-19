因應疫情升高 彰化縣將針對高風險場所採取管制措施

春節即將到來，民眾會到長照機構探視長輩或把長輩接回家，也會在餐廳吃團圓飯，為因應目前新冠肺炎疫情有升高趨勢，彰化縣政府預定下周一起，將針對長照機構、餐廳等高風險場所採取管制措施，並針對公共場所、學校等實施大清消。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，目前的疫情發展雖然有待觀察，面對春節前後的南來北往人流，防疫重點將放在高風險場所及行為採取管制措施，在長照機構方面，有外縣市民眾會前往長照機構探視年長的家人，或是把長輩接回家團聚，衛生局會針對長照機構訂出農曆春節期間的相關管制措施。

葉彥伯說，民眾也習慣農曆春節時在餐廳吃團圓飯聚餐，衛生局會要求大型餐廳落實實名制，不管是正職或兼職的餐廳工作人員，也要出示接種COVID-19疫苗證明，衛生局也計畫發放快篩試劑給餐廳員工，提醒員工只要身體出現不適就做快篩，降低染疫風險。為降低染疫風險，民眾施打疫苗仍應打好打滿，並戴好口罩。

為因應春節連續假期，返鄉及出遊人潮增多，增加疫情傳播的風險，彰化縣環保局表示，為落實防疫，已備足高濃度漂白水分送各鄉鎮市公所，針對人潮頻繁出入的公共區域，包括觀光景點、人潮聚集處、宮廟、大型營業場所、交通場站、集中檢疫場所及防疫旅館等周邊戶外公共區域，提高消毒作業頻率。