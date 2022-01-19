快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

因應疫情升高 彰化縣將針對高風險場所採取管制措施

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
目前新冠肺炎疫情升高，面對春節即將到來，彰化縣環保局結合各鄉鎮市公所加強各公共場所的環境清消工作。圖／彰化縣政府提供
目前新冠肺炎疫情升高，面對春節即將到來，彰化縣環保局結合各鄉鎮市公所加強各公共場所的環境清消工作。圖／彰化縣政府提供

春節即將到來，民眾會到長照機構探視長輩或把長輩接回家，也會在餐廳吃團圓飯，為因應目前新冠肺炎疫情有升高趨勢，彰化縣政府預定下周一起，將針對長照機構、餐廳等高風險場所採取管制措施，並針對公共場所、學校等實施大清消。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，目前的疫情發展雖然有待觀察，面對春節前後的南來北往人流，防疫重點將放在高風險場所及行為採取管制措施，在長照機構方面，有外縣市民眾會前往長照機構探視年長的家人，或是把長輩接回家團聚，衛生局會針對長照機構訂出農曆春節期間的相關管制措施。

葉彥伯說，民眾也習慣農曆春節時在餐廳吃團圓飯聚餐，衛生局會要求大型餐廳落實實名制，不管是正職或兼職的餐廳工作人員，也要出示接種COVID-19疫苗證明，衛生局也計畫發放快篩試劑給餐廳員工，提醒員工只要身體出現不適就做快篩，降低染疫風險。為降低染疫風險，民眾施打疫苗仍應打好打滿，並戴好口罩。

為因應春節連續假期，返鄉及出遊人潮增多，增加疫情傳播的風險，彰化縣環保局表示，為落實防疫，已備足高濃度漂白水分送各鄉鎮市公所，針對人潮頻繁出入的公共區域，包括觀光景點、人潮聚集處、宮廟、大型營業場所、交通場站、集中檢疫場所及防疫旅館等周邊戶外公共區域，提高消毒作業頻率。

此外，2月11日開學前，也將協助完成縣內295所高級中等以下學校及公立幼兒園校園內公共區域環境消毒工作。

目前新冠肺炎疫情升高，面對春節即將到來，彰化縣環保局結合各鄉鎮市公所加強各公共場所的環境清消工作。圖／彰化縣政府提供
目前新冠肺炎疫情升高，面對春節即將到來，彰化縣環保局結合各鄉鎮市公所加強各公共場所的環境清消工作。圖／彰化縣政府提供
目前新冠肺炎疫情升高，面對春節即將到來，彰化縣環保局結合各鄉鎮市公所加強各公共場所的環境清消工作。圖／彰化縣政府提供
目前新冠肺炎疫情升高，面對春節即將到來，彰化縣環保局結合各鄉鎮市公所加強各公共場所的環境清消工作。圖／彰化縣政府提供

衛生局 長照

延伸閱讀

鄭文燦慰勞第一線清消人員 優先安排施打第三劑

「金勤區」被罵到臭頭 彰縣去年仍阻詐逾2.5億獲警光獎

疫情燒！花蓮近兩周旅宿退訂1成多 春節住房率平均達8成

彰化縣沒禁畢旅...國中照辦被投訴 校長無奈：學生哀求不停辦

相關新聞

台中禁跨縣市戶外教學 遊覽車業者怨：太早禁 生意沒了

疫情緊張，台中市教育局上周發文各校，15日起各校辦理戶外教學和畢業旅行，停止跨縣市移動。但如此一來，卻讓本已接到生意且已...

台灣大道黎明路口15天7次車禍 議員：號誌問題遲不解決

台中市西屯區台灣大道三段、黎明路平面路口，因紅綠燈號誌遲閉問，今年元旦至今發生7起車禍8人受傷。市議員林祈烽說，多次會勘...

莫德納臨時缺貨 台中里長怨：這麼久怎還出這種狀況

台中市民搶打莫德納第三劑，但中央卻臨時缺貨，下周起很難打到莫德納。為此，大里區立德里長江和樹上午說，拜託中央「不要再亂了...

就任後拜訪中市議員楊典忠 林靜儀提成立聯合服務處

中二選區立委林靜儀剛上任，今天上午拜訪台中市議員楊典忠，她感謝補選期間人力物力的協助外，也針對地方議題交換意見，提出希望...

因應疫情升高 彰化縣將針對高風險場所採取管制措施

春節即將到來，民眾會到長照機構探視長輩或把長輩接回家，也會在餐廳吃團圓飯，為因應目前新冠肺炎疫情有升高趨勢，彰化縣政府預...

為慢飛天使送暖持續23年！今在台中送出近千萬神祕禮物

國內疫情緊張，連辦23年的中部大型愛心公益活動「送愛心到人間」關懷慢飛天使活動，今年配合防疫取消千人愛心圍爐，改為今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。