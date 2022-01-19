送4000元油雞燒臘禮盒 台中更保助50清寒更生人過好年

因應農曆新年即將到來，台灣更生保護會台中分會，今天結合台中地檢署等單位，辦理「福虎生豐喜迎春」春節關懷活動，將價值4000元的「油雞燒臘組合」年菜及各式禮盒，以自領或宅配的方式，寄送到50個清寒的更生人家庭，讓更生人家庭能過個好年，台中地檢署檢察長黃謀信說，感謝各界物資，讓更生人家庭度過寒冬。

台灣更生保護會台中分會在今天上午10時許，辦理「福虎生豐喜迎春」春節關懷活動，找來台中市紅十字會、7-11新勤益門市、普安開發股份有限公司等單位協助，籌措50份、價值4000元的年菜禮盒，要送給50戶清寒更生人家庭，禮盒包括「人蔘糯米雞」、「油雞燒臘組合」年菜、香腸禮盒、橘子禮盒、腰果禮盒、豬肉乾等禮品，要讓更生人家庭，提前感受年節氣氛、社會溫暖。

台灣更生保護會台中分會主任謝淑娟說，因為更生人家庭眾多，資源有限，分會是透過區里長的低收入戶及中低收入戶名單，以及更生人過去申請清寒獎學金、急難救助金的申請文件，來做篩選，最後是選擇符合資格的50戶清寒更生人家庭領取。

台中地檢署檢察長黃謀信說，感謝本著「人飢己飢」的胸懷的各界社會資源，共同關懷清寒更生家庭，愛心捐獻或支援物資等，以實際行動參與，讓他們渡過寒冬，邁向嶄新的人生。

台中更保主任委員廖學從說，每年春節前，為幫助清寒更生家庭過好年，均會辦理寒冬送暖關懷活動，為使此善舉得以延續，誠摯地呼籲社會各界，伸出援手，有錢出錢，有力出力。