快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送4000元油雞燒臘禮盒 台中更保助50清寒更生人過好年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台灣更生保護會台中分會，今天結合台中地檢署等單位，辦理春節關懷活動，將50份年菜禮盒送給清寒更生人家庭。圖／台灣更生保護會台中分會提供
台灣更生保護會台中分會，今天結合台中地檢署等單位，辦理春節關懷活動，將50份年菜禮盒送給清寒更生人家庭。圖／台灣更生保護會台中分會提供

因應農曆新年即將到來，台灣更生保護會台中分會，今天結合台中地檢署等單位，辦理「福虎生豐喜迎春」春節關懷活動，將價值4000元的「油雞燒臘組合」年菜及各式禮盒，以自領或宅配的方式，寄送到50個清寒的更生人家庭，讓更生人家庭能過個好年，台中地檢署檢察長黃謀信說，感謝各界物資，讓更生人家庭度過寒冬。

台灣更生保護會台中分會在今天上午10時許，辦理「福虎生豐喜迎春」春節關懷活動，找來台中市紅十字會、7-11新勤益門市、普安開發股份有限公司等單位協助，籌措50份、價值4000元的年菜禮盒，要送給50戶清寒更生人家庭，禮盒包括「人蔘糯米雞」、「油雞燒臘組合」年菜、香腸禮盒、橘子禮盒、腰果禮盒、豬肉乾等禮品，要讓更生人家庭，提前感受年節氣氛、社會溫暖。

台灣更生保護會台中分會主任謝淑娟說，因為更生人家庭眾多，資源有限，分會是透過區里長的低收入戶及中低收入戶名單，以及更生人過去申請清寒獎學金、急難救助金的申請文件，來做篩選，最後是選擇符合資格的50戶清寒更生人家庭領取。

台中地檢署檢察長黃謀信說，感謝本著「人飢己飢」的胸懷的各界社會資源，共同關懷清寒更生家庭，愛心捐獻或支援物資等，以實際行動參與，讓他們渡過寒冬，邁向嶄新的人生。

台中更保主任委員廖學從說，每年春節前，為幫助清寒更生家庭過好年，均會辦理寒冬送暖關懷活動，為使此善舉得以延續，誠摯地呼籲社會各界，伸出援手，有錢出錢，有力出力。

更生人 年菜 春節

延伸閱讀

全台僅存樟腦出張所春節後修復 盼重現集集昔日風華

讓身障者輕鬆採買年菜 屏東縣復康巴士年菜專車啟動

「小鹿」AI機器人春節亮相 可詢問宜花即時路況

助身障者過好年 屏東縣復康巴士啟動年菜專車

相關新聞

台中禁跨縣市戶外教學 遊覽車業者怨：太早禁 生意沒了

疫情緊張，台中市教育局上周發文各校，15日起各校辦理戶外教學和畢業旅行，停止跨縣市移動。但如此一來，卻讓本已接到生意且已...

台灣大道黎明路口15天7次車禍 議員：號誌問題遲不解決

台中市西屯區台灣大道三段、黎明路平面路口，因紅綠燈號誌遲閉問，今年元旦至今發生7起車禍8人受傷。市議員林祈烽說，多次會勘...

莫德納臨時缺貨 台中里長怨：這麼久怎還出這種狀況

台中市民搶打莫德納第三劑，但中央卻臨時缺貨，下周起很難打到莫德納。為此，大里區立德里長江和樹上午說，拜託中央「不要再亂了...

南投旅宿未出現春節退訂潮 業者憂疫情忐忑不安

國內新冠疫情升溫，已有縣市出現春節住宿退訂潮。南投縣觀光處長陳志賢說，縣內旅宿未傳出春節退房消息，縣府和旅宿業嚴陣以待，...

就任後拜訪中市議員楊典忠 林靜儀提成立聯合服務處

中二選區立委林靜儀剛上任，今天上午拜訪台中市議員楊典忠，她感謝補選期間人力物力的協助外，也針對地方議題交換意見，提出希望...

因應疫情升高 彰化縣將針對高風險場所採取管制措施

春節即將到來，民眾會到長照機構探視長輩或把長輩接回家，也會在餐廳吃團圓飯，為因應目前新冠肺炎疫情有升高趨勢，彰化縣政府預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。