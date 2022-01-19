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全台僅存樟腦出張所春節後修復 盼重現集集昔日風華

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集樟腦出張所與日式建築群獲文化部中央經費補助，鎮長陳紀衡表示，將於春節後進行第一期修復工程開工。圖／集集鎮公所提供
集集樟腦出張所與日式建築群獲文化部中央經費補助，鎮長陳紀衡表示，將於春節後進行第一期修復工程開工。圖／集集鎮公所提供

集集樟腦出張所與日式建築群於2019年登錄為歷史建築，第一期修復工程春節後將開工，鎮長陳紀衡今天在施工前公聽說明會，向大眾說明樟腦出張所全區規畫、修復工程進度與未來願景，表示春節後將分為三期工程修復，希望能促進當地觀光產業。

陳紀衡表示，台灣僅存、規模完整的樟腦出張所宿舍群，建於西元1898年日治時期，日人在此設置專辦區域內樟腦採治及販賣業務的「集集樟腦出張所」；當時的樟腦製造主要「腦灶」方式用柴火蒸餾樟樹，所需時間約為24小時，冷卻後樟木蒸汽形成白色凝固腦沙與腦油，由挑夫送至出張所集中，再利用集集線運送至台北的總工廠精緻後才是最終成品，一度是林務局的員工宿舍，至今已有100多年歷史。

陳紀衡說，歷史建築樟腦出張所今年邁入修復工程階段，春節後將分為三期，第一期工程主體修復為F、K、J棟，預計於年後開工，為期一年，盼未來各場域完工後，成為集集鎮民欣賞展覽、喝咖啡，重溫歷史記憶的好去處，後續需要時間與專業團隊持續努力，推動活化再利用與民眾參與、跨域交流等活動，嘉惠在地旅遊，促進集集觀光發展。

建築師景雅琦表示，集集樟腦出張所除將歷史建築修復賦予新使命外，還整合周圍交通動線、再利用設施、公車亭、景觀、照明並導入生態、節能、減廢及健康的綠建築指標，打造具有人文歷史、綠色環境及經濟循環的友善文創園區，打造深度在地旅行亮點。

集集樟腦出張所與日式建築群，獲文化部中央經費補助下，鎮長陳紀衡表示，將於春節後進行第一期修復工程開工。圖／集集鎮公所提供
集集樟腦出張所與日式建築群，獲文化部中央經費補助下，鎮長陳紀衡表示，將於春節後進行第一期修復工程開工。圖／集集鎮公所提供
百年歷史的集集樟腦出張所與日式建築群，將於春節後進行第一期修復工程開工。圖／集集鎮公所提供
百年歷史的集集樟腦出張所與日式建築群，將於春節後進行第一期修復工程開工。圖／集集鎮公所提供

歷史建築 集集

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