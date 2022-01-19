農曆春節不宅 訪台中國家歌劇院看表演

農曆春節倒數，家長傷腦規劃出遊，初一到初六，台中國家歌劇院推出闔家同樂的歡慶活動，邀民眾來走春。首度有舞獅團到歌劇院演出、應景「財神到」新年裝置藝術、無獨有偶工作室劇團策畫互動式戲偶展覽，讓大小朋友體驗不一樣的歌劇院。

農曆春節期間，台中國家歌劇院小年夜(30日)、除夕(31日) 休館兩天，初一(2月1日)至初六(2月6日)正常開館。

明(20日)起至3月6日止，歌劇院二樓大劇院前廳沉浸式曲面融接投影「光之曲幕」推出新主題《舞戀・絮語》，讓舞蹈躍上大劇院前廳19米高曲牆，下午1點起整點播放，展現不同年齡層戀人們的心情與互動，讓所有體會過或正在體驗愛情酸甜苦辣的觀眾都能有共鳴。

初一至初六，一樓大廳有自費手作彩繪燈籠DIY活動，還有應景「財神到」新年裝置藝術，邀請民眾到歌劇院尋找財神婆婆的身影，將好運、財運帶回家。

初一、初二，首度邀請舞獅團到歌劇院演出，祥獅獻瑞為到館民眾送上祝福；同天有昇平五洲園帶來的布袋戲演出《福虎昇風》及磐宇木偶劇團的《虎虎戲春》，於歌劇院戶外草皮熱鬧登場。

初一到初六，無獨有偶工作室劇團策畫互動式戲偶展覽，其中，有捷克劇場設計名家 Marek Zákostelecký所設計的「變臉秀 Face Off」和「故事盒 Story Box」互動式桌上偶劇場，搭配無獨有偶工作室製偶師現場帶領的手作虎偶工作坊，讓親子體驗「偶」的多元樂趣。

NTT放映室今年精選6部影片，包括：巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》、巴黎歌劇院芭蕾舞團《睡美人》與《玩》、東京新國立劇場《超級天使》、皇家莎士比亞劇團《安東尼與克麗奧佩托拉》及非常林奕華《機場無真愛》，類型涵蓋歌劇、芭蕾與現代戲劇。