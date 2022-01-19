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台灣大道黎明路口15天7次車禍 議員：號誌問題遲不解決

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯台灣大道三段與黎明路平面路口，紅綠燈號誌遲閉問題，半個月發生了7起車禍事故，造成8人受傷。圖／林祈烽提供
台中市西屯台灣大道三段與黎明路平面路口，紅綠燈號誌遲閉問題，半個月發生了7起車禍事故，造成8人受傷。圖／林祈烽提供

台中市西屯區台灣大道三段、黎明路平面路口，因紅綠燈號誌遲閉問，今年元旦至今發生7起車禍8人受傷。市議員林祈烽說，多次會勘，交通局卻指會影響下國道的車流，遲遲不願取消路口號誌遲閉的不同步情況，痛批麻木不仁。

交通局表示，台灣大道與黎明路口因進城車流大於出城，原號誌設計進城方向遲閉，以紓解大量的進城車流；市府為提醒該路口是特殊時相，已調整路口左彎待轉區及設置相關告示牌面，針對左轉車流設紅燈倒數，提醒用路人依燈號行駛。

交通局表示，近半年交通事故多是駕駛人未注意車前狀況，今起試辦關閉進城方向遲閉時相，將持續觀察調整。

市議員林祈烽表示，台灣大道三段（往東海大學方向）左轉黎明路的平面路口，白天有號誌遲閉管控，兩邊相差10幾秒，有些駕駛人以為路口號誌是同時變燈，不知交通局因有交通流量管控的問題，有特別調整秒差，常造成駕駛人誤判燈號。

林祈烽指出，根據警察局統計，單是去年就發生了91起車禍案件，造成70人受傷。

今年1月才半個月，路口發生7件事故，8人受傷，幾乎都以為號誌都變綠燈了就想通行，但在路口和對向直行來車發生碰撞，才知道原來號誌沒有同步，兩方向有秒差問題。

林祈烽說，去年也有公車司機疏忽號誌變換，以為綠燈就開車前進，在路中央緊急剎車才未釀成意外，虛驚一場。他要求交通局和警察局要立即想出解決辦法，不能讓車禍意外因號誌遲閉問題經常發生。

車禍 警察

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