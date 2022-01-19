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莫德納臨時缺貨 台中里長怨：這麼久怎還出這種狀況

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區立德里長江和樹。圖／翻攝自江和樹提供影片
台中市大里區立德里長江和樹。圖／翻攝自江和樹提供影片

台中市民搶打莫德納第三劑，但中央卻臨時缺貨，下周起很難打到莫德納。為此，大里區立德里長江和樹上午說，拜託中央「不要再亂了」中央應該可以知道要打莫德納的民眾有多少人，到底疫苗夠不夠，不要讓民眾每次搶破頭，讓身為里長的他一直被罵、被抱怨。

江和樹說，疫苗的事情已這麼久，中央怎還會出這種狀況，令人感到無奈；希望中央重視地方，不然「想打的疫苗打不到，不打的疫苗一堆」到底還在搞什麼？

市長盧秀燕今也說，前天接到衛福部通知「的確有點錯愕」，中央原表示供貨無虞，且讓民眾自由選擇，下一輪卻無法再提供充足莫德納疫苗，盧希望中央加油、盡力調撥。

盧秀燕說，台中市政府盤點本周還有14萬劑莫德納，以每天打4到5萬劑的速度，本周就會打完。全國各縣市都如此。市府向衛服部申請5萬劑，但中央表示已沒有太多存貨，只能給台中市1、2萬劑。

盧秀燕指出，中央疫情指揮官陳時中昨天表示莫德納與BNT疫苗是同一種研發方式，建議民眾如果打不到莫德納可以改打BNT。

莫德納疫苗 盧秀燕 台中市

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