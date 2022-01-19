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南投國姓褒雄宮廟志即村史 揭921大地震數字巧合

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉南港村民持書向褒雄宮眾神尊秉告今發表「南港村褒雄宮」廟志。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉南港村民持書向褒雄宮眾神尊秉告今發表「南港村褒雄宮」廟志。記者賴香珊／攝影

南投縣國姓鄉南港村褒雄宮建廟百餘年，但文獻有限且散佚，地方合力為其出版廟志，今發表，而書中介紹該廟沿革、神祇等，更擴及該村移墾歷史、物產與景點，甚至揭露當地與921地震的數字巧合，因此不僅是廟志，更是全鄉首本村史。

褒雄宮主委、前鄉長林福峯指出，國姓全鄉13村各有特色，其中南港村水鹿養殖冠全台，更以「鹿比人多」蔚為奇譚，而村內以褒雄宮、五穀宮為兩大信仰中心，而有百餘年歷史的褒雄宮更是見證南港村變遷的重要廟宇，可惜文獻漸散佚。

為保留褒雄宮文史，廟方前年起串連南港村辦公室，並委託水沙連社區大學走讀國姓社編撰廟志，三方組成工作小組著手規劃採訪及編寫，未料因疫延宕停擺，直至去年5月才重啟田野調查，並加緊採寫，歷時年餘才出版發行，今正式發表。

水沙連社大走讀國姓社指導老師潘樵說，為完整呈現褒雄宮的過往歷史，並彰顯先賢對地方的付出，書中除詳細介紹該廟沿革、神祇及傳說等，更擴及該村移墾歷史、物產與景點，因此「南港村褒雄宮」不僅是廟志，同時也是南港村的村史。

而在「南港村在地的故事」篇章中，甚至揭露當地與921大地震的數字巧合，內容指出，當年的921震爆點就在南港村九份二山的下方，穿過村旁縣道投147線，數字與發生地震的9月21日凌晨1時47分雷同，這巧合曾引發地方討論稱奇。

潘表示，該次廟志編撰同步進行相關文史、照片等數位典藏留存，避免資料因蟲蛀、潮濕而受損；林福峯則說，後續會將「南港村褒雄宮」一書分送學校、圖書館等單位典藏，也將送給全村每戶1本，盼居民能更了解故鄉，並以南港人為榮。

南投縣國姓鄉南港村褒雄宮今發表「南港村褒雄宮」一書，是廟志，更是全鄉首本村史。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉南港村褒雄宮今發表「南港村褒雄宮」一書，是廟志，更是全鄉首本村史。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉南港村褒雄宮今發表「南港村褒雄宮」一書，居民拿到書後就專注閱讀。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉南港村褒雄宮今發表「南港村褒雄宮」一書，居民拿到書後就專注閱讀。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉南港村褒雄宮今發表「南港村褒雄宮」一書，是廟志，更是全鄉首本村史。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉南港村褒雄宮今發表「南港村褒雄宮」一書，是廟志，更是全鄉首本村史。記者賴香珊／攝影

921大地震

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