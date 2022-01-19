老五老基金會陪伴獨老添新衣過新年：滿足長輩真正所需

年節將近，為了鼓勵獨居長輩們多與外界互動，台中老五老基金會舉辦助老陪同購物活動，聯合民間公司單位，共有28名志工協助，帶著長輩們到大賣場採買生活用品。老五老基金會石岡中心督導利欣頤表示，許多物資並非長輩心中所需，這次帶著大家到賣場選購，希望能確實滿足長輩們的願望清單。

台中老五老基金會今天舉辦「助老陪同購物」活動，聯合中智捷豐原汽車生活館、先捷實業股份有限公司，派出共28名志工，由基富通證券「好好變老公益計畫」提供每人1千元購物金，帶著13名長輩到家樂福豐原店採買年貨。

獨自居住於石岡半山腰上的池姓老翁(87歲)，平時除了送餐志工的關心慰問外，鮮少有人能與她說說話，僅有老舊收音機及訊號不良的電視機陪伴；池翁向社工提到，近期天氣寒冷，但身上卻沒有件新衣物，總有少了點過年新春感。於是透過這次活動，基金會志工便帶著池翁到賣場，挑選一件保暖的新衣物，增添過年新春感。

老五老石岡服務中心督導利欣頤表示，陪同長輩購物活動已邁入第8年，在關懷過程中，發現很多時候外界捐贈的物資，並非不是長輩真正所需，這次活動也事先詢問過長輩們的需求，有的需要保暖衣物，有的想買鍋子，甚至有長輩想添購新碗盤，於是選擇應有盡有的大賣場，讓長輩們有自主購物的權利，選購自己心中所需的商品。

中智捷豐原汽車生活館經理林穀佑提到，參與此次活動發現，「購物」對一般人而言稀鬆平常，但對於行動不便、無交通工具或住在偏遠地區的弱勢獨居長輩而言，卻是心中難得可以實現的心願，故此次活動，除了支援志工人力，也派出5台車接送長輩，希望可以替他們免去交通不便的困擾。