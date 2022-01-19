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搭捷運逛中台灣燈會最省事 中捷：車站人潮過會管制

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運公司指出，中台灣燈會近文心森林公園站，人潮過多就會啟動防疫管制。記者陳秋雲/攝影
台中捷運公司指出，中台灣燈會近文心森林公園站，人潮過多就會啟動防疫管制。記者陳秋雲/攝影

2022中台灣元宵燈會2月12日至20日在文心森林公園舉行，台中捷運文心森林公園站緊鄰會場，台中捷運公司將加開60班次，建議將汽機車停放沿線周邊停車場後轉乘到文心森林公園站，省找車位。如捷運站人潮過多中捷將啟動防疫管制措施。

中捷公司表示，為疏運參加燈會的人潮，捷運綠線於燈會期間將適度調整加密列車班距，平日尖峰時段班距原為6.5分鐘，將視賞燈人潮需求機動派發加班車；假日班距將由原全日10分鐘，加密為尖峰時段8分鐘，以因應賞燈及開閉幕活動人潮，總計燈會期間假日將加開60班次。

文心森林公園周邊停車不易，中捷公司建議民眾可多利用沿線停車場轉乘捷運。例如市政府站的市政公園地下停車場與市政大樓附屬停車場、水安宮站的地下停車場與大慶站的大慶停車場等台中捷運APP提供沿線各站停車場資訊及導航功能，歡迎民眾下載使用。

台中捷運首次加入元宵燈會疏運行列，將在文心森林公園站增派支援人力，引導旅客進出站方向及維持候車秩序，大量人潮湧現時將啟動人潮管制作業。

台中捷運 停車場 燈會

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