國寶藝師精銳盡出 台中「曲間觀藝」新年沾藝術氣息

文化部文化資產局舉辦「曲間觀藝-11916工坊培育成果展」昨在文化部文化資產園區台中1916工坊開幕，匯集竹藤編藝師張憲平、南管戲曲名家林吳素霞、陶漆工藝高手史嘉祥三位大師及學員作品，展期至昨起2月28日，免費入場。

文資局副局長粘振裕表示，一般民眾所熟悉的無形文化資產包括傳統工藝、傳統戲曲須在特定時間與場域呈現，為推廣無形文化資產，1916工坊透過系列性技藝體驗、培育課程開辦，讓進駐業者、一般民眾能親炙藝師的風采。

這次成果展匯集竹藤編保存者張憲平國寶藝師、南管戲曲保存者林吳素霞國寶藝師、陶漆工藝家史嘉祥老師三位大師及研習課程學員作品，共56件。藉展覽讓民眾瞭解傳統工藝、傳統表演藝術美學之外，更希望能引領大家領會其文化價值，共同關注傳統工藝、傳統表演藝術的保存、傳承與推廣。

張憲平出身藺草編織世家，耳濡目染下自學進入竹籐編織領域，他獨創技藝與仿古髹塗技法，透過編織的虛實空間，展現竹籐編織作品獨有的輕、雅、滑、韌特質，呈現器物的透光之美。近年來跨足創作大型裝置藝術，嘗試以竹材營造更大的量體空間感，擴大創作層面。

史嘉祥作品多元，涵蓋立體與平面藝術，將陶與漆做結合，發表許多立體陶塑漆藝作品，將東方兩大傳統工藝融合。創作來自生活中取之不盡的人、事、物靈感，風格時而絢麗璀璨，時而靜逸沉默，有壯麗有柔順有傳統有現代，展現其個人自由的空間藝術與張力。

林吳素霞高齡75歲，一生致力南管戲曲保存推廣的國寶藝師林吳素霞老師致詞時，也提及希望透過本次展覽及後續兩場講座活動，讓民眾能認識南管戲曲藝術風采，代表學員致詞的山陽國小校長王派仁也表示，身為教育工作者很榮幸能夠參與本次研習課程，透過工坊開辦的手作課程，實際體驗傳統工藝技藝風華。