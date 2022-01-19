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濃霧影響鐵砧山行車視線 民代爭取改善成功路交通標誌
台中市大甲區鐵砧山雕塑公園增設遊憩及觀景台設施，遊客增加，民眾反映有時早上夜晚有濃霧無法辨識車道很危險，中市議員吳敏濟昨邀相關單位會勘，台中市建設局近期將更換鈉光燈，交通局交工科將重劃模糊的道路標線、增設發光型輔二標誌及發光車道屏，並在轉彎處增設反光標誌等，確保行車安全。
永信社會福利基金會執行長趙明明向市議員吳敏濟反映，鐵砧山起霧時彷彿置身仙境但視線超差，多數市民及松柏園養護中心的員工與長者家屬曾在轉彎處摔傷或撞電桿，國軍紀念公園停車場霧氣最重路燈也不夠亮，更無指示標誌，車輛常短兵相接，險象環生。
松柏園主任蕭麗美表示，員工小夜班後下山，濃霧中路燈更顯昏暗，能見度不到2公尺，經過遊客中心停車場也很暗，慢速行駛仍可能撞到路側，甚至轉彎處盆栽。
市議員吳敏濟接獲反映後，昨天下午邀集交通局、建設局與風景區管理所等單位會勘研議改善措施，交通局交工科長周志遠表示，將儘速補繪從永信運動公園到國軍紀念公園路段的標線，並於轉彎處中線設置發光車道屏。
風管所管理課長楊玉香表示，轉彎處會再增加發光型輔二標誌，太陽能導標指示燈、國軍紀念公園停車場周邊另增設單行道、禁止進入等指示牌；新工處路燈養護科表示，轉彎處會加裝反光鋁板條，部分昏暗路燈改換為照明範圍較廣的鈉光燈。
吳敏濟說，鐵砧山風景區是台中知名觀光景點，去年爭取雕塑公園增設觀景台及體健遊憩設施後，遊客多，假日人潮爆滿，登山健行者也變多，冬春交替之際早晚山上都會起濃霧，希望市府儘快將標線標誌及路燈改善完成，保障交通安全。
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