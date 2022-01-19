謝謝媽祖坐鎮保佑 林靜儀今抱「當選媽」回宮安座
台中市第二選區新科立委林靜儀今天上午9時，抱著玉闕朝仁宮媽祖神像「當選媽」回宮安座。林靜儀說，選前她邀請該宮的媽祖到競總坐鎮賜福，今天依習俗請媽祖回宮安座，抱著媽祖的感覺是「抱著姊姊請她回家」，感謝選務人員、民眾平安，她今天祈福保佑國泰民安，疫情趕快退散。
玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，林靜儀選前請玉闕朝仁宮媽祖婆到競選總部坐鎮賜福，讓選務人員平安、選務順利當選，最近因林靜儀當選，信徒稱此宮媽祖婆是「當選媽」；歷年來，各黨各派各級民代當選人都有來參拜，蔡英文總統來了三次，前市長林佳龍從立委開始都有來，前立委顏寬恒也常來，市長盧秀燕大年初二約好要到玉闕朝仁宮發紅包。
林靜儀說，廟宇是台灣民眾重要信仰中心，她選舉期間每次參拜廟宇，都會祈求競選過程順利平安，保祐國泰民安，她在選舉期間特別請媽祖到競總保佑大家平安，競選總幹事、前立委陳柏惟摔了一大跤幸無大礙，感謝人的幫忙、神的保佑，今天請媽祖回宮安座。
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