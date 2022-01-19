過年採買 台中天津年貨大街封15天 交通資訊看這

農曆春節即將到來，為了迎接「虎年」到來，台中市天津年貨大街今年以「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」為主題登場，招募多樣化的攤商滿足吃、喝、玩、樂等需求，便利市民採買年貨、添購新衣，把過年的行頭一次買足，還有多項抽獎活動可參加，是年節前的重頭戲。

此次年貨大街時間為2022年1月19日（周三）至1月30日（周日）舉辦，平日是下午1時至深夜11時，例假日是11時至深夜11時30分，總計15天活動採封街方式舉辦，為避免塞車之苦，台中市第二警分局呼籲，消費者進入活動會場可搭乘大眾交通工具，相關疏導管制措施及停車資訊如下：

(一)管制時間及路段：

1月16日12時起至1月31日6時止，封閉天津路2段自中清路至梅川西路間（不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口），兩側路邊及周邊停放車輛淨空，活動範圍場地全面汽、機車禁止通行。

(二)停車場位置與資訊：