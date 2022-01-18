影／今天吃尾牙不要酒駕 盧秀燕帶隊「掃除醉犯」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是農曆尾牙，不少公司行號辦理餐會，台中市長盧秀燕（右二）今晚8時到南屯區視察酒駕路檢勤務，宣示取締酒駕決心。圖／台中市政府提供
今天是農曆尾牙，不少公司行號辦理餐會，台中市長盧秀燕（右二）今晚8時到南屯區視察酒駕路檢勤務，宣示取締酒駕決心。圖／台中市政府提供

今年是農曆12月16日，不少公司行號都在今天辦理尾牙餐會，台中市長盧秀燕擔心有些市民法律觀念弱，飲酒後又開車，所以在今晚8時許，前往台中市南屯區惠中路、公益路，視察取締酒後駕車路檢執行狀況。她說，酒駕造成家庭悲劇，台中市過去致力酒駕取締，酒駕致死率降幅是六都第一，但台中不能自滿，要繼續取締、加強宣導，預防悲劇發生。

台中市警局表示，盧秀燕在去年11月份道安會報會議中，已指示應加強取締酒駕違規，警察局因此規劃自去年12月1日起至今年2月28日為期3個月的「掃除醉犯」防制酒後駕車專案勤務。

台中市警局表示，去年12月1日至今年1月17日已投入警力51721人次，取締酒後駕車1053件、其中移送法辦615人，因今天是農曆尾牙，市長盧秀燕選在今晚前往第四警分局參加取締酒駕勤務勤前教育，並前往路檢點檢視勤務執行狀況，宣示台中市政府對於「酒駕零容忍」之決心，也慰勉員警們的辛勞。

盧秀燕說，每一件酒駕嚴重傷亡事故的背後，都代表至少一個家庭的破碎，依據道安資訊平台統計，台中市去年1月至10月酒駕交通事故死亡人數，與前年同期相比減少8人，降幅達28.6%，也是六都唯一下降的城市，但不能因此自滿，要繼續取締、繼續宣導，預防悲劇發生。

台中市警局長蔡蒼柏說，警方將會持續辦理「掃除醉犯」防制酒後駕車專案勤務至2月底，藉由強力執法來維持台中市優質交通環境，不過執法取締僅是手段，最重要的還是民眾的「觀念」，提醒大家切勿輕忽酒後駕車的嚴重性，絕不可存有僥倖心態飲酒上路，才能避免酒駕肇事之憾事一再發生。

今天是農曆尾牙，不少公司行號辦理餐會，台中市長盧秀燕（右二）今晚8時到南屯區視察酒駕路檢勤務，宣示取締酒駕決心。圖／台中市政府提供
今天是農曆尾牙，不少公司行號辦理餐會，台中市長盧秀燕（右二）今晚8時到南屯區視察酒駕路檢勤務，宣示取締酒駕決心。圖／台中市政府提供

酒駕 台中市

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