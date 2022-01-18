台中市議會國民黨團改組 吳瓊華任書記長迎接選舉年

台中市議會國民黨團今舉行黨團會議，推選議員吳瓊華議員擔任書記長，黃健豪接執行長，張廖乃綸、林碧秀、賴朝國與黃仁任副書記長。

吳瓊華任4屆議員，長期投入鳳凰救護志工，她表示，前書記長陳政顯爭取建設與社福預算，另秉持公正立場，監督市府。未來她會繼續秉持行政、立法對等原則，黨團不負民意託付。

另選舉年，民進黨無所不用其極，她要請陳政顯「卸職而不卸任」擔任榮譽書記長，經驗分享與討論建議。

執行長黃健豪曾任國民黨青年團總團長，他表示歷練議會黨團職務是很寶貴的從政經驗，積極反映青年需求與意見，大家一起為年底的連任目標邁進。

副書記長張廖乃綸等議員表示，議員來自不同選區，為分擔書記長的壓力，他們會各自在原市區、山海屯區與原住民區域一起努力，當地方與黨團、市府的溝通橋樑。