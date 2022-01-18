快訊

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

只會泡茶聊天？調查局基層「幫長官打考績」 近百名主官管中槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市議會國民黨團改組 吳瓊華任書記長迎接選舉年

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會國民黨團幹部改組，迎接選舉年。圖／台中市議會國民黨團提供
台中市議會國民黨團幹部改組，迎接選舉年。圖／台中市議會國民黨團提供

台中市議會國民黨團今舉行黨團會議，推選議員吳瓊華議員擔任書記長，黃健豪接執行長，張廖乃綸、林碧秀、賴朝國與黃仁任副書記長。

吳瓊華任4屆議員，長期投入鳳凰救護志工，她表示，前書記長陳政顯爭取建設與社福預算，另秉持公正立場，監督市府。未來她會繼續秉持行政、立法對等原則，黨團不負民意託付。

另選舉年，民進黨無所不用其極，她要請陳政顯「卸職而不卸任」擔任榮譽書記長，經驗分享與討論建議。

執行長黃健豪曾任國民黨青年團總團長，他表示歷練議會黨團職務是很寶貴的從政經驗，積極反映青年需求與意見，大家一起為年底的連任目標邁進。

副書記長張廖乃綸等議員表示，議員來自不同選區，為分擔書記長的壓力，他們會各自在原市區、山海屯區與原住民區域一起努力，當地方與黨團、市府的溝通橋樑。

國民黨 台中市

延伸閱讀

台中市民進黨團正國會奪下總召 明年市長大選主戰場

台中回收生廚餘 處理費卻喊漲

盧秀燕2022亮紅燈？ 地方人看綠營應該「毛毛的」

國民黨議員批中市府 盧秀燕喊「簡政便民」上有政策下有對策

相關新聞

交通局一次說清楚！台中捷運藍線B1站移點始末

台中市前市長林佳龍表態目前沒有選舉規劃，但砲打盧秀燕火力十足。林佳龍指捷運藍線B1站從三井OUTLET北移到臨港路「疑似...

彰化2蛋雞場確診禽流感 撲殺3.8萬隻雞

彰化縣竹塘鄉及大城鄉蛋雞場確診新型H5N2亞型高病原性禽流感，動防所人員今天前往2處蛋雞場撲殺3萬8000多隻蛋雞，縣府...

台中市議會國民黨團改組 吳瓊華任書記長迎接選舉年

台中市議會國民黨團今舉行黨團會議，推選議員吳瓊華議員擔任書記長，黃健豪接執行長，張廖乃綸、林碧秀、賴朝國與黃仁任副書記長...

中台灣燈會2月12日登場 小提燈「波波虎」萌虎來了

2022中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」2月12日至20日，一連9天在文心森林公園登場。每年小提燈備受關切，這次「波波虎...

影／收容人鐵窗內練書法 對外參賽重建信心看見窗外有藍天　

彰化縣立美術館3樓今天舉辦書法比賽優選作品展開幕典禮，與眾不同的是，得獎人統統沒到。書法指導老師周良敦表示，參賽者都是監...

南投草屯7條路破損沒照明 縣府動支650萬優先修

南投縣草屯鎮石川、復興、坪頂、雙冬、中原、御史等地多條社區道路、農路年久失修崎嶇難行，甚至無路燈照明，人車安全堪慮，居民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。