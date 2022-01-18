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交通局一次說清楚！台中捷運藍線B1站移點始末

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市府交通局指出，盧規劃紫線，離三井不遠，右邊都是住戶。前市府的藍色路線，規劃的只有三井outlet，「怎麼看，都是盧市府兼顧了兩邊」服務最多數市民。圖／交通局提供
市府交通局指出，盧規劃紫線，離三井不遠，右邊都是住戶。前市府的藍色路線，規劃的只有三井outlet，「怎麼看，都是盧市府兼顧了兩邊」服務最多數市民。圖／交通局提供

台中市前市長林佳龍表態目前沒有選舉規劃，但砲打盧秀燕火力十足。林佳龍指捷運藍線B1站從三井OUTLET北移到臨港路「疑似圖利特定家族炒地皮！」市府交通局駁前市府原始版本就是機廠與捷運站一併設在三井outlet對面的港埠專用區土地，盧秀燕未曾變動繼續推。不料交通部與台灣港務公司反駁原計畫，要求維修機廠站遷址，當時還被市議員批「林部長推翻林市長規劃！」

台中市交通局說明，維修機廠站原址遭中央駁回，原始規劃被迫遷移，捷運站不須遷就機廠位置選擇「次要位置」，可以將「服務多數人」當最高目標，因此調整到臨港路上，除可服務原先前往三井outlet的遊客，更可帶到梧棲區東側的市民，兼顧兩邊，擴大整體服務面。

林佳龍質疑，捷運藍線的捷運機廠站應設在台中港北邊的防風林區域。交通局說明，台中港北邊的防風林區域位在臨港路上，前市府團隊先質疑新的捷運站點位在臨港路上「有圖利之嫌」，現在又建議捷運機廠站設在臨港路上，自相矛盾「謠言不攻自破。」

交通局指出，捷運藍線維修廠站被中央要求調整位置後，重新思考台中港捷運站點，捷運藍線盧市府版本，以服務最多數市民為依歸，未來在捷運站將整合地區公車及自行車系統，聯結捷運站與台中港周邊各大景點，民眾方便轉乘，帶動台中港濱海遊憩觀光產業，形成海線旅遊廊帶。

捷運 林佳龍 盧秀燕

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