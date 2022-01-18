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中台灣燈會2月12日登場 小提燈「波波虎」萌虎來了

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
今年中台灣燈會，最吸睛的「波波虎」小提燈超萌，剛發表就引發「關切」。記者陳秋雲／攝影
今年中台灣燈會，最吸睛的「波波虎」小提燈超萌，剛發表就引發「關切」。記者陳秋雲／攝影

2022中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」2月12日至20日，一連9天在文心森林公園登場。每年小提燈備受關切，這次「波波虎」小提燈超吸睛，含珍珠奶茶元素，預料將掀起索取熱潮。主燈「台中虎爺」高10公尺，有「台中好嘢（有錢）」的台語諧音，2月12日開幕表演卡司有徐佳瑩等唱將演出。同場有文創特色市集，須注意不開放飲食，其他防疫細節研擬中。

台中市副市長令狐榮達指出，2022中台灣元宵燈會位在文心森林公園，建議民眾搭捷運， 出車站就到達，非常方便。全場超過30座燈組，打造「森態感」的主燈區，最搶眼「台中虎爺」主燈，台灣民俗虎爺不但是鎮煞除疫、守護孩童與土地的神祗，同時帶來富裕象徵。開幕晚會7點20分第一場主燈秀，接著每晚6到9點，整點有3分鐘有虎爺主燈配合音樂燈光秀。

最吸睛的「波波虎」小提燈超萌，杯身探出頭的小老虎，靈動大眼，圓胖虎爪伸出杯緣，開燈後，杯身映照出臺中湖心亭、國家歌劇院、高美濕地、太陽餅等兼具可愛創意與在地元素，搖身一變成為七彩珍奶「台中波波虎」。索取方式，現場每天3點開始排隊、4點準時發送，1人限1隻。

2月12日開幕晚會邀請金曲歌后徐佳瑩、天后歌手陳勢安、療癒美聲梁文音及布農創作歌手王宏恩，熱鬧開唱。現場還有「花森好市」文創市集可以逛，近百攤手作、小農、圖文創作等特色商品。

觀旅局提到，今年燈會有5大燈區，包括傳統節慶意象的「虎威笙風」、倡議環保的「52海洋」燈區、科幻電影秀「光速世界」、友善農業「大地糧心」。詼諧幽默的「虎假虎威」，營造12生肖歡樂開趴，大虎鯨搖尾、快樂踢踏的超萌農作物、科技感十足的機械巨人、kuso虎姑婆等燈會限定人物共舞，打造童趣氛圍。

除了賞花燈、看表演，現場還有「花森好市」文創市集可以逛，近百攤手作、小農、圖文創作等特色商品鄉。可上「大玩台中」(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢細節。

2022中台灣燈會，2月12日在文心森林公園登場，一連9天。記者陳秋雲／攝影
2022中台灣燈會，2月12日在文心森林公園登場，一連9天。記者陳秋雲／攝影
2022中台灣燈會開幕，唱將歌手演出，緊扣虎年元素，熱鬧看花燈。記者陳秋雲／攝影
2022中台灣燈會開幕，唱將歌手演出，緊扣虎年元素，熱鬧看花燈。記者陳秋雲／攝影

燈會 台中市

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