影／收容人鐵窗內練書法 對外參賽重建信心看見窗外有藍天　

彰化縣立美術館3樓今天舉辦書法比賽優選作品展開幕典禮，與眾不同的是，得獎人統統沒到。書法指導老師周良敦表示，參賽者都是監所收容人，從書法中淨化心靈，社會大眾應肯定他們改過遷善，讓他們看到重生的希望，勇敢拋棄過去迎向未來。

臺灣法學領航協會去（110）年舉辦第一場全國矯正機關收容人書法比賽，近20個矯正機關、158件作品參賽，選出70件優選作品對外展出，首展來到彰化縣立美術館，縣長王惠美、臺灣法學領航協會理事長也是前法務部長曾勇夫、前法務部長葉金鳳和彰化地檢署檢察長俞秀端等人出席，臺灣更生保護會人員及中部好愛藝文人士與會，會場冠蓋雲集，至於得獎人無法外出，都沒到場。

王惠美是鹿港人，曾拜師學寫書法，以自身經驗表示，寫書法一定要心靈沉靜才能寫出好作品，矯正機關主要工作就是教化人心，平靜心靈，找方法讓犯錯的人淨化心靈，進而迎向光明的未來，作法上值得肯定。

「人品為上，書法次之。」指導收容人寫書法的書法老師周良敦說，臺灣法學領航協會希望透過書法藝術矯正教育，達到教化收容人內省與新生，因此他指導寫書法時，重視品性勝過書法水準，要求不要介紹學員的過去，他要看到學員的現在努力及未來表現。

周良敦又說，學員出獄後，覺得社會投以異樣眼光，無法真正接納曾經犯錯的人，如此將逼得部分學員走回頭路，他請社會大眾不要用一時的過錯當作學員終生的過錯，不要把一時的定罪當作一生的罪，願意改過向善的人才有信心和勇氣迎向新生活。

臺灣法學領航協會理事長曾勇夫表示，書法的書寫內容絕大多數是古典詩詞歌賦和美詞佳句，協會希望收容人藉由寫書法涵養心性，達潛移默化的效果，從傳統文學找到重新待人處事的新方向，改變言行及個性以獲得他人尊重，自重者人重之，一步步走向人生坦途。

彰化地檢署檢察長俞秀端也表示，曾勇夫曾說「刑期無刑」，退休後成立臺灣法學領航協會，持續以教化為主，希望收容人都能順利地回歸社會，她請大家佇足觀賞作品，感受收容人作品傳達「寧靜致遠」的力量。