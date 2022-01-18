中彰投客運春節疏運並落實防疫 發燒不提供乘車服務

公路總局台中區監理所所長魏武盛今天說，台中區監理所因應國內疫情嚴峻、春節連假民眾返鄉需求，協調中彰投三縣市客運業者春節連假疏運旅客，並督導落實防疫措施，呼籲旅客，全程戴口罩，進入客運場站採實聯制登記，並配合量測體溫，體溫超過攝氏37.5度者不提供乘車服務，可免費退票。

魏武盛說明，春節連假從本月29日至2月6日共9天，台中區監理所邀集中彰投客運業者召開疏運協調會議，針對春節連續假期可能湧現乘車人潮的客運場站，協調業者調整班次時刻，並備妥運能，視實際情形於必要時開行加班車疏運。