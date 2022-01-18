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南投草屯7條路破損沒照明 縣府動支650萬優先修
南投縣草屯鎮石川、復興、坪頂、雙冬、中原、御史等地多條社區道路、農路年久失修崎嶇難行，甚至無路燈照明，人車安全堪慮，居民向縣府陳情，縣長林明溱今率工務處團隊會勘，允諾將動支約650萬元，將優先發包，盡快改善路況。
縣府指出，近期接獲居民及民代反映，石川里國道3號高架橋下的社區道路破損，路面坑疤致行車顛簸，復興里托兒所旁碧山路727巷、坪頂里會勘南坪路17巷等路面也是破損崎嶇，雙冬里寶勝宮鄰近社區巷道及合興農路路況同樣不佳。
中原里中和路支線道路年久失修，靠排水溝處的路面下陷長期積水，御史里大覺路則是長年無路燈照明，人車通行安全堪慮；林明溱為此會同立委許淑華、草屯鎮長簡景賢、議員唐曉棻、簡峻庭等人前往會勘，當地居民也到場說明陳情原委。
經林明溱勘查瞭解各地路況後，他表示，石川里寬12米、16米道路快20年沒整修，總長190公尺舊路面應刨除重鋪瀝青混凝土，連同標線重劃，粗估經費135萬元；復興里4米寬巷弄需改善達220米，估以55萬元刨除重鋪AC路面。
而坪頂南坪路17巷5米寬、約650米長重鋪AC路面，經費約160萬元；雙冬寶勝宮鄰近640米長、3米寬社區巷道先前補助加蓋排水溝變寬，將再花費130萬元鋪新路，合興農路除鋪路也增設20米長、5米高擋土牆，經費約102萬元。
此外，御史里大覺路照明不足，評估需增設20盞路燈，林明溱說，路燈部分由縣府補助草屯鎮公所35萬元辦理，連同上述道路整鋪費用預估將動支約650萬元，已責成工務處盡快提出相關改善工程計畫，待簽核就會優先發包盡速改善。
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