台中搶第3劑 第20期沒莫德納高端反轉遭爭搶

國內疫情升溫，1922預約平台第20期今天起開放新冠疫苗第三劑分齡預約，台中市民搶打第三劑，尤其是莫德納，不少市民今天上網才發現沒莫德納，被驚嚇到；也有市民第19期搶高端疫苗沒預約到，今天搶著預約；台中市衛生局說，台中配合中央供貨，第20期無法提供莫德納預約，後續一旦疫苗到貨會立即公布，第20期高端目標8萬劑，持續開設中。

因應Omicron來襲，中央疫情指揮中心日前縮短第三劑疫苗接種間隔至12周，本月15日重啟第19期1922預約平台，提供第三劑疫苗預約，今天開放1922預約平台第20期預約。

台中市推出「疫苗五箭齊發」力拚一周內打完40萬人，文心森林公園接種站15日假日下午開打，民眾一大早排隊搶打莫德納，堪比排隊領南投竹山紫南宮發財錢母，合約診所也是滿約。

台中今天第20期預約情況，沒有提供莫德納，至下午3時，BNT、高端都還有診所開出名額，AZ有豐原、烏日及大雅等三區開出名額，需留電話聯繫。

台中市衛生局說，台中第19期共開設14.8萬劑，其中莫德納近7.7萬劑、BNT近6.8萬劑、高端約2800劑、AZ約600劑，其中莫德納、高端都額滿、AZ約7成、BNT約6成。今天第20期配合中央莫德納供貨，無法提供莫德納預約，後續將依中央配貨狀況，只要疫苗到貨，即會公布供民眾預約；第20期台中高端目標8萬劑，持續開設中，衛生局每天監控預約進度，提供民眾預約。

洪姓市民說，他今天中午幫忙住在西區的57歲親戚上網預約，原本搶著要預約莫德納，結果一上平台發現，「莫德納完全沒有了」，真的有被嚇到，後來改預約BNT，附近的診所還有名額，有預約到。